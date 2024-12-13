Creador de Vídeos de Antes y Después: Crea Transformaciones Impresionantes

Crea poderosos relatos visuales y vídeos de transformaciones impresionantes utilizando la extensa biblioteca de plantillas de HeyGen para obtener resultados rápidos.

Crea un vídeo impactante de 90 segundos de 'antes y después' para agentes inmobiliarios y diseñadores de interiores, destacando impresionantes transformaciones de propiedades. Este vídeo debe presentar un estilo visual brillante y limpio con transiciones suaves, acompañado de música de fondo moderna y animada. Utiliza las "Plantillas y escenas" de HeyGen para estructurar fácilmente la narrativa, demostrando un poderoso relato visual.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Entrenadores personales y coaches de bienestar, produzcan un inspirador vídeo de historia de transformación de 1 minuto. Muestren el progreso de los clientes a través de comparaciones dinámicas en pantalla dividida, empleando un estilo visual enérgico y música motivacional, complementado por una voz en off alentadora de AI. Aprovechen la "Generación de voz en off" de HeyGen para narrar el éxito del 'creador de vídeos de antes y después', haciéndolo relatable e impactante para potenciales nuevos clientes.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un detallado vídeo de 2 minutos de 'antes y después' que muestre la evolución de un producto desde el concepto inicial hasta la versión final pulida, dirigido a gerentes de producto y propietarios de pequeñas empresas. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con primeros planos detallados y una voz en off explicativa proporcionada por un 'avatar de AI', respaldada por una banda sonora ambiental sutil. Usa los "Avatares de AI" y "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para transmitir cambios de diseño complejos y mejoras funcionales, enfatizando el riguroso proceso de 'editor de vídeo'.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 45 segundos que demuestre el éxito de una rebranding o rediseño de sitio web de una marca, dirigido a agencias de marketing y consultores de marca. Este 'creador de vídeos de antes y después' debe presentar un estilo visual moderno y pulido con rápidas comparaciones lado a lado y música de fondo inspirada en la tecnología. Integra los "Subtítulos/captions" de HeyGen para resaltar claramente los cambios clave y beneficios, asegurando un relato visual efectivo para un consumo rápido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Antes y Después

Transforma sin esfuerzo tus imágenes o clips de antes y después en relatos visuales convincentes que destacan increíbles transformaciones con nuestro intuitivo creador de vídeos.

1
Step 1
Sube Tu Material
Comienza subiendo tus imágenes o clips de vídeo de 'antes' y 'después' a la biblioteca de medios/soporte de stock.
2
Step 2
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo o construye tu escena desde cero para estructurar efectivamente tu historia de transformación.
3
Step 3
Añade Elementos Atractivos
Mejora tu vídeo con superposiciones de texto y generación de voz en off para describir tu secuencia de antes y después.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima, luego descárgalo para compartirlo fácilmente en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrollar Anuncios de Antes y Después de Alto Rendimiento

.

Diseña potentes anuncios de vídeo AI que destaquen visualmente las transformaciones de productos o servicios para un impacto publicitario máximo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos con AI?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de generador de vídeos AI para transformar texto en vídeos dinámicos sin esfuerzo. Los usuarios pueden elegir entre una variedad de avatares de AI y generar voz en off de AI directamente desde un guion, simplificando significativamente todo el proceso de producción de vídeos.

¿Qué opciones de exportación y características están disponibles para los vídeos de HeyGen?

HeyGen admite la descarga de vídeos MP4 de alta calidad, ofreciendo flexibilidad con formatos de vídeo personalizados y redimensionamiento de la relación de aspecto para adaptarse perfectamente a varias plataformas. Esto asegura que tu contenido esté optimizado para la integración en redes sociales y una distribución más amplia.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar y mejorar el relato visual?

Absolutamente, HeyGen permite a los usuarios elevar su relato visual con una rica biblioteca de plantillas de vídeo, diversas transiciones y efectos impactantes. También puedes integrar controles de marca y utilizar una extensa biblioteca de medios para personalizar el contenido, añadiendo subtítulos de vídeo profesionales para mayor claridad.

¿Cómo pueden los usuarios editar y refinar fácilmente los vídeos usando HeyGen?

HeyGen cuenta con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, haciendo que la edición de vídeos sea accesible para todos. Este potente editor de vídeos permite la integración fluida de voz en off de AI y subtítulos/captions generados automáticamente, permitiendo refinamientos rápidos a tus proyectos.

