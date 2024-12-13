Creador de Vídeos de Noticias de Belleza: Crea Actualizaciones Atractivas Rápidamente

Genera impresionantes vídeos de marketing de belleza con avatares de AI, transformando tu contenido sin esfuerzo.

Crea un vídeo de noticias de belleza de 60 segundos, presentado por un avatar de AI, que muestre las últimas tendencias de la industria para profesionales de la belleza y creadores de contenido. El estilo visual debe ser moderno y nítido, complementado por una voz en off autoritaria generada usando los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion, asegurando que tus esfuerzos como creador de vídeos de noticias de belleza sean tanto eficientes como profesionales.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo atractivo de 45 segundos destacando un producto utilizando la función de Texto a vídeo desde guion para resaltar rápidamente un nuevo producto de belleza para consumidores ocupados en redes sociales. Este vídeo de formato corto debe contar con visuales vibrantes y una banda sonora animada, utilizando la capacidad de HeyGen para añadir automáticamente Subtítulos/captions para máxima accesibilidad, convirtiéndolo en una herramienta efectiva para cualquier creador de vídeos de belleza.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un sofisticado vídeo de marketing de 90 segundos, aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen y las opciones de Personalización, para presentar la nueva línea de productos de una marca de belleza de lujo a agencias de marketing y potenciales socios comerciales. La estética visual debe ser elegante y de alta gama, con una voz en off profesional generada con Generación de voz en off, demostrando el poder de un Creador de Vídeos de AI en la creación de contenido convincente para un Creador de Vídeos de Marketing de Belleza.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo tutorial completo de 1 minuto y 30 segundos demostrando una técnica de maquillaje compleja, dirigido a entusiastas del bricolaje en belleza y pequeños negocios de belleza. El vídeo debe emplear el soporte de biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar los ejemplos visuales y usar el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma. Esta pieza informativa, estructurada usando Plantillas de Vídeo de Belleza, hará que los pasos complejos sean fáciles de seguir con un tono instructivo amigable y claro, mostrando la versatilidad de un Creador de Vídeos de AI.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Noticias de Belleza

Crea sin esfuerzo vídeos de noticias de belleza cautivadores con AI, desde el guion hasta visuales impresionantes, perfectos para atraer a tu audiencia en todas las plataformas.

1
Step 1
Elige Tu Plantilla
Selecciona entre una amplia gama de "Plantillas de Vídeo de Belleza" diseñadas profesionalmente para establecer rápidamente la base de tu historia de noticias de belleza, asegurando un comienzo pulido y atractivo.
2
Step 2
Crea Tu Guion
Introduce tu texto o guion de noticias de belleza directamente en la plataforma. Nuestra función de "Texto a Vídeo" transformará tus palabras en un borrador de vídeo dinámico.
3
Step 3
Añade Avatares de AI
Eleva tus noticias de belleza incorporando "Avatares de AI" realistas. Selecciona un presentador para entregar tu contenido, añadiendo un toque humano sin necesidad de cámara o estudio.
4
Step 4
Exporta Tu Creación
Finaliza tu vídeo añadiendo música de fondo y ajustando las relaciones de aspecto. Luego, "Exporta" tu vídeo de noticias de belleza de alta calidad, optimizado para compartir en "Redes Sociales" y otras plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Tutoriales de Belleza Informativos

.

Mejora la educación en belleza y las guías de uso de productos con avatares de AI dinámicos y explicaciones de vídeo claras y concisas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la AI para la creación avanzada de vídeos?

HeyGen utiliza tecnología avanzada de AI para transformar texto en vídeos dinámicos, sirviendo como un potente Creador de Vídeos de AI. Los usuarios pueden seleccionar entre avatares de AI realistas y generar voces en off naturales directamente desde su guion, agilizando el proceso de texto a vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing atractivos para marcas de belleza?

Absolutamente, HeyGen es un Creador de Vídeos de Marketing de Belleza ideal, proporcionando una gama de plantillas personalizables para crear contenido visual convincente. Puedes personalizar vídeos con animaciones dinámicas y controles de marca para promover efectivamente tus productos de belleza y cautivar a tu audiencia.

¿Qué características hacen de HeyGen un editor de vídeo eficiente para creadores de contenido?

HeyGen agiliza el proceso de edición de vídeo con herramientas intuitivas, ofreciendo un robusto Editor de Vídeo para ajustes y mejoras rápidas. Sus diversas plantillas y opciones de personalización permiten la producción rápida de contenido de vídeo de alta calidad en formato corto, perfecto para redes sociales.

¿Cómo puedo generar rápidamente contenido de vídeo usando las capacidades de HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar rápidamente contenido de vídeo convirtiendo texto a vídeo usando plantillas preconstruidas y generación automática de voz en off. Este enfoque eficiente permite la producción rápida de vídeos profesionales para varias plataformas, convirtiéndolo en un excelente creador de vídeos de belleza.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo