Creador de Vídeos Promocionales de Marca de Belleza: Crea Anuncios Impresionantes Rápidamente

Transforma tus guiones en vídeos promocionales cautivadores con la potente capacidad de texto a vídeo de HeyGen, impulsando el éxito de tu marca.

435/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un sofisticado vídeo de 45 segundos dirigido a personas que buscan soluciones efectivas para el cuidado de la piel, destacando el poder transformador de un producto exclusivo. Imagina una estética visual elegante y relajante, con música de fondo calmante e iluminación suave, enfatizando resultados visibles para "vídeos profesionales". Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para añadir una narración pulida y autoritaria, creando un poderoso recurso de "Creador de Vídeos de Marketing de Belleza".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo narrativo auténtico de 60 segundos que explore los valores fundamentales y la historia detrás de una marca de belleza, involucrando a consumidores eco-conscientes y aquellos interesados en la producción ética. El vídeo debe adoptar un estilo visual cálido y natural, complementado con música de fondo suave y un tono conversacional, reflejando "ideas creativas" genuinas. Implementa los "Avatares de AI" de HeyGen para personificar al fundador o portavoz de la marca, asegurando "Diseños Alineados con la Marca" para un impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo tutorial conciso de 20 segundos que demuestre un truco de belleza rápido o un consejo de aplicación de producto, específicamente para entusiastas de la belleza que buscan consejos rápidos y prácticos. Emplea un estilo visual limpio y moderno con instrucciones directas, superposiciones de texto dinámicas y un flujo general eficiente, ejemplificando un efectivo "Creador de Vídeos Promocionales de AI". Asegura claridad y accesibilidad incorporando "Subtítulos/captions" de HeyGen para un compromiso óptimo con "visuales de AI" claros.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales de Marca de Belleza

Crea impresionantes vídeos promocionales para tu marca de belleza con facilidad utilizando AI, plantillas profesionales y herramientas de edición intuitivas.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente y adaptadas para marcas de belleza para iniciar rápidamente tu proceso creativo.
2
Step 2
Añade tus Visuales
Integra los activos de tu marca o utiliza nuestra extensa biblioteca de visuales de AI y contenido de stock para mostrar perfectamente tus productos y estética.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando tu logotipo, paleta de colores y fuentes utilizando nuestra función de controles de Branding para crear Diseños Alineados con la Marca profesionales y reconocibles.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para generar tu vídeo de alta calidad, luego compártelo sin esfuerzo en plataformas de redes sociales para involucrar a tu audiencia y aumentar la presencia de tu marca.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Testimonios de Clientes Auténticos

.

Destaca testimonios y reseñas genuinas de clientes utilizando vídeos de AI para construir confianza y promocionar efectivamente tu marca de belleza.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos promocionales de mi marca de belleza?

HeyGen empodera a las marcas de belleza para crear impresionantes vídeos de marketing utilizando visuales de AI y Diseños Alineados con la Marca. Nuestro Creador de Vídeos Promocionales de AI agiliza todo el proceso, asegurando que tu vídeo promocional capte la atención y genere compromiso.

¿Qué tipo de control creativo ofrece HeyGen para los vídeos de marketing de belleza?

HeyGen proporciona un extenso control creativo con una interfaz fácil de usar, permitiéndote personalizar plantillas de vídeo, añadir visuales de AI y refinar cada detalle. Nuestro potente editor de vídeo asegura que tus vídeos de marketing de belleza reflejen perfectamente la estética de tu marca.

¿Puedo generar voces en off realistas y subtítulos para los lanzamientos de mis productos de belleza con HeyGen?

Absolutamente. Las capacidades de AI de HeyGen incluyen la generación de voces en off de sonido natural y subtítulos precisos, esenciales para llegar a audiencias diversas durante los lanzamientos de productos. Incluso puedes aprovechar los avatares de AI para un toque profesional en tus vídeos de belleza.

¿Cómo ayuda HeyGen a compartir vídeos de marketing de belleza en plataformas de redes sociales?

HeyGen simplifica el compartir tus vídeos de marketing profesional en plataformas populares como Instagram, TikTok y YouTube. Puedes exportar fácilmente archivos MP4 de alta resolución, asegurando que tu contenido de belleza luzca impecable en todas partes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo