Diseña un vídeo promocional de 30 segundos para el nuevo servicio de corte de pelo exclusivo de una barbería, dirigido a jóvenes profesionales que buscan un look fresco y moderno. El estilo visual debe ser elegante y dinámico, con cortes rápidos entre transformaciones de peinados con estilo, acompañado de una banda sonora contemporánea y animada. Utiliza las 'Plantillas y escenas' de HeyGen como punto de partida profesional y la 'Generación de voz en off' para anunciar claramente el servicio y los detalles de reserva.

