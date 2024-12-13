Crea Anuncios Atractivos con Nuestro Creador de Vídeos para Banners

Genera anuncios de vídeo de alto rendimiento con avatares de IA, diseñados para captar la atención y obtener resultados.

Crea un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y a especialistas en marketing digital, mostrando cómo pueden transformar fácilmente ideas estáticas en "anuncios de vídeo" dinámicos utilizando la amplia gama de "Plantillas y escenas" de HeyGen. El estilo visual debe ser brillante y fácil de usar, acompañado de una voz en off entusiasta, enfatizando la rapidez y facilidad de creación para campañas digitales impactantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Desarrolla un elegante vídeo tutorial de 45 segundos dirigido a agencias de marketing y especialistas en marketing de rendimiento, ilustrando el poder de HeyGen como "creador de anuncios de vídeo con IA". Este vídeo debe presentar un "avatar de IA" profesional explicando características complejas de manera concisa, utilizando una voz clara y autoritaria y una estética visual moderna y minimalista para resaltar la eficiencia e innovación en la creación de anuncios.
Produce un enérgico vídeo promocional de 60 segundos para creadores de contenido y gestores de redes sociales, demostrando cómo HeyGen es el "creador de anuncios de vídeo en línea" definitivo para diversas plataformas. El vídeo debe tener un montaje rápido de creativos "anuncios en redes sociales", utilizar música de fondo animada, superposiciones de texto dinámicas y resaltar visualmente la función de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para un alcance óptimo en múltiples plataformas.
Elabora un vídeo de respuesta directa de 15 segundos para startups y negocios de comercio electrónico, enfatizando cómo HeyGen ayuda a lograr un "menor coste de producción" para "anuncios de vídeo" profesionales. El estilo visual debe ser limpio y directo, centrándose en el problema-solución, con una voz en off persuasiva y confiada. Muestra la simplicidad de convertir "Texto a vídeo desde guion" para generar rápidamente anuncios atractivos sin recursos extensos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Banners

Produce fácilmente anuncios de vídeo atractivos que captan la atención y fomentan el compromiso utilizando nuestro intuitivo creador de vídeos en línea.

1
Step 1
Crea Tu Base
Comienza aprovechando nuestras diversas plantillas o convirtiendo sugerencias de texto directamente en contenido de vídeo. Esto establece rápidamente el núcleo visual para tu anuncio de banner.
2
Step 2
Añade Elementos Personalizados
Selecciona un avatar de IA para narrar tu mensaje o aplica Clones de Voz para añadir una voz familiar. Estas adiciones personalizan tu anuncio y conectan con tu audiencia.
3
Step 3
Aplica Edición Inteligente
Utiliza funciones de edición inteligente para afinar el flujo de tu vídeo, añadir elementos dinámicos y asegurar que cada detalle esté pulido para un impacto máximo. Esto prepara tu vídeo para campañas publicitarias efectivas.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Genera tu vídeo de anuncio de banner terminado en varios formatos de relación de aspecto para un despliegue sin problemas en todos los anuncios y plataformas de redes sociales. Tu vídeo está ahora listo para alcanzar a tu audiencia objetivo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Transforma testimonios de clientes en anuncios de vídeo atractivos, construyendo confianza y generando conversiones con historias auténticas.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo?

HeyGen actúa como un intuitivo creador de anuncios de vídeo con IA, permitiendo a las empresas producir anuncios de vídeo de alta calidad de manera rápida y a un menor coste de producción. Los usuarios pueden aprovechar una variedad de plantillas y sugerencias de texto para generar anuncios de vídeo atractivos sin esfuerzo.

¿Puede HeyGen incorporar avatares de IA y branding automático en mis anuncios de vídeo?

Sí, HeyGen te permite integrar sin problemas avatares de IA realistas en tus anuncios de vídeo, mejorando el compromiso y el atractivo visual. También ofrece funciones de branding automático, asegurando que la identidad de tu marca se aplique consistentemente en todas tus campañas de anuncios de vídeo.

¿Qué características hacen que HeyGen sea ideal para campañas de anuncios en redes sociales?

HeyGen ofrece funciones de edición inteligente y redimensionamiento de relación de aspecto, que son cruciales para optimizar tus anuncios de vídeo para diversas plataformas de redes sociales. Esto asegura que tu contenido esté perfectamente adaptado para anuncios efectivos en redes sociales y diversas campañas publicitarias.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a los especialistas en marketing de rendimiento a crear anuncios de vídeo efectivos?

HeyGen empodera a los especialistas en marketing de rendimiento para generar anuncios de vídeo atractivos con fuertes llamadas a la acción, convirtiendo sugerencias de texto en vídeos pulidos. Sus robustas capacidades como creador de anuncios de vídeo en línea, incluyendo generación de voz en off y subtítulos, aseguran un mensaje claro para audiencias diversas.

