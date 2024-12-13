Crea un anuncio de banca en línea de 30 segundos dirigido a jóvenes adultos, mostrando la facilidad y los beneficios de las nuevas funciones de nuestra aplicación móvil. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con animaciones vibrantes, complementado por una banda sonora electrónica animada. Utiliza la capacidad de texto a video de HeyGen para generar rápidamente visuales dinámicos que resuenen con una audiencia conocedora de la tecnología, haciendo que la experiencia se sienta como un video personalizado solo para ellos.

Generar Vídeo