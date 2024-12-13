Crea un vídeo de incorporación de empleados de 2 minutos para nuevos contratados en el sector bancario, presentando un avatar de IA amigable para introducir la cultura de la empresa y los procedimientos iniciales esenciales. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, complementado por una voz en off clara y alentadora, aprovechando los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen para una experiencia consistente y atractiva. Este vídeo se centra en proporcionar a los nuevos miembros del equipo conocimientos fundamentales, haciendo su transición suave e informativa.

Generar Vídeo