Crea un vídeo explicativo convincente de 90 segundos dirigido a startups fintech, demostrando cómo generar rápidamente explicaciones financieras para servicios complejos. El estilo visual debe ser limpio y similar a una infografía, con una voz en off clara y autoritaria de IA, aprovechando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen para agilizar la creación de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a asesores financieros explicando un nuevo producto de inversión, utilizando un estilo visual accesible con colores suaves y un avatar de IA amigable y atractivo para la presentación. Este vídeo debe resaltar la facilidad de personalizar plantillas en HeyGen para adaptar el mensaje a diferentes segmentos de clientes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial de incorporación de 2 minutos para nuevos empleados de un banco, ilustrando el proceso de uso de un sistema bancario interno. El estilo visual debe ser profesional e informativo, incorporando capturas de pantalla y recursos preexistentes de la biblioteca de medios de HeyGen, acompañado de una voz en off precisa y explicativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un dinámico vídeo explicativo de 45 segundos para redes sociales dirigido a equipos de marketing bancario, mostrando una nueva función de una aplicación móvil. El estilo visual y de audio debe ser rápido y atractivo, diseñado para un consumo rápido en diversas plataformas, enfatizando la capacidad de HeyGen para manejar el cambio de proporciones para diferentes canales sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos Bancarios

Crea fácilmente vídeos explicativos bancarios convincentes con IA, transformando conceptos financieros complejos en contenido claro y atractivo que cautiva a tu audiencia.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de vídeo explicativo bancario. Nuestra potente IA de Texto a Vídeo transformará instantáneamente tu texto en un borrador de vídeo dinámico, proporcionando una base sólida para tu explicación financiera.
2
Step 2
Personaliza con Avatares de IA
Da vida a tu contenido bancario seleccionando y personalizando Avatares de IA realistas. Estos presentadores realistas narrarán tu guion, haciendo que los temas financieros complejos sean más atractivos y comprensibles para tu audiencia.
3
Step 3
Refina Voces en Off y Visuales
Genera Voces en Off profesionales directamente desde tu guion, asegurando una narración clara y atractiva con diversos acentos y tonos. Mejora aún más tus escenas con medios de archivo relevantes o sube tus propios recursos de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez finalizado tu vídeo explicativo bancario, expórtalo fácilmente en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tu Contenido de Redes Sociales de alta calidad a través de canales o intégralo en tutoriales de incorporación.

Casos de Uso

Desarrolla Anuncios Financieros de Alto Impacto con IA

Diseña anuncios de vídeo con IA impactantes en minutos para promover eficazmente servicios bancarios, productos financieros y ofertas especiales a audiencias objetivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos explicativos bancarios?

HeyGen funciona como un avanzado Generador de Vídeos Explicativos Bancarios, aprovechando la Tecnología de IA para transformar guiones en bruto en vídeos profesionales. Su intuitiva función de Texto a Vídeo permite a los usuarios producir eficientemente vídeos explicativos financieros de alta calidad.

¿Qué elementos personalizables están disponibles al generar explicaciones financieras con HeyGen?

HeyGen ofrece una amplia personalización para Explicaciones Financieras a través de su amplia gama de Plantillas Personalizables y Avatares de IA realistas. Los usuarios pueden personalizar aún más su contenido integrando recursos de una completa Biblioteca de Medios.

¿Puede HeyGen integrar guiones existentes y generar voces en off para vídeos explicativos?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos permitiendo a los usuarios introducir sus propios guiones. Luego genera automáticamente Voces en Off profesionales, acompañando sin problemas sus Vídeos Explicativos con audio de alta calidad.

¿Cómo apoya HeyGen a las empresas fintech en la producción de tutoriales de incorporación?

HeyGen capacita a las Empresas Fintech para crear rápidamente Tutoriales de Incorporación impactantes y diverso Contenido para Redes Sociales. Sus potentes capacidades de Vídeo de IA permiten la rápida producción y despliegue de materiales educativos atractivos.

