Desbloquea el Crecimiento con un Generador de Vídeos Explicativos para Clientes Bancarios

Simplifica conceptos financieros complejos y eleva la experiencia del cliente con vídeos explicativos personalizados, presentando avatares de AI atractivos.

Crea un vídeo explicativo de 30 segundos para clientes bancarios existentes, detallando los beneficios de una nueva función de seguridad en línea. El estilo visual debe ser limpio y tranquilizador, complementado por una locución profesional, asegurando una experiencia positiva para el cliente. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el mensaje preciso necesario para la claridad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial de incorporación personalizado de 45 segundos dirigido a nuevos titulares de cuentas, guiándolos a través de los primeros pasos de la banca digital. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y acogedor, con un avatar de AI para mejorar el compromiso. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para crear un presentador coherente y accesible para estas interacciones iniciales cruciales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de orientación bancaria de 60 segundos específicamente para clientes de PYMES, simplificando un concepto financiero complejo como la financiación de equipos. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero accesible, con gráficos claros en pantalla y locuciones realistas. La capacidad de generación de locuciones de HeyGen garantizará una narración de alta calidad que genere confianza.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 30 segundos para una campaña de marketing dirigida a potenciales nuevos clientes, mostrando un nuevo producto de ahorro. El estilo visual debe ser dinámico y llamativo, empleando plantillas personalizables para lograr un aspecto pulido rápidamente. Utiliza la función de plantillas y escenas de HeyGen para desplegar rápidamente contenido atractivo que capture la atención.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos para Clientes Bancarios

Empodera a tus clientes bancarios con vídeos explicativos claros y personalizados para simplificar conceptos financieros complejos y mejorar su experiencia de banca digital.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Redacta tu explicación bancaria utilizando un lenguaje preciso del producto. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo, haciendo que los conceptos financieros complejos sean fáciles de entender para los clientes.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de AI
Selecciona un avatar de AI apropiado de nuestra diversa biblioteca para ser el presentador de tu vídeo de orientación bancaria, asegurando una presencia en pantalla profesional y cercana.
3
Step 3
Personaliza con tu Marca
Aplica la marca de tu banco, incluyendo logotipos y colores, para mantener la coherencia y profesionalismo. Asegúrate de que cada vídeo explicativo refleje la identidad de tu institución, fortaleciendo la confianza del cliente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo explicativo terminado en los ratios de aspecto deseados. Exporta y comparte fácilmente estos vídeos de AI personalizados a través de tus plataformas de banca digital para mejorar la experiencia y comprensión del cliente.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Escala la Educación en Banca Digital

.

Produce rápidamente una vasta biblioteca de vídeos de orientación bancaria personalizados y tutoriales, alcanzando a más clientes con conocimientos financieros adaptados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la experiencia del cliente bancario?

HeyGen permite a los bancos crear vídeos de AI atractivos y personalizados para mejorar la experiencia del cliente, desde tutoriales de incorporación hasta explicaciones de banca digital. Con locuciones realistas y plantillas personalizables, HeyGen ayuda a traducir conceptos financieros complejos en contenido fácilmente comprensible, fortaleciendo las relaciones con los clientes.

¿Qué tipo de vídeos explicativos pueden producir las instituciones financieras usando HeyGen?

Las instituciones financieras pueden aprovechar HeyGen para producir una amplia gama de vídeos explicativos, incluyendo introducciones de productos, guías de uso para la banca en línea y contenido educativo sobre estrategias de inversión. Sus capacidades de generación de vídeos de AI permiten la creación eficiente de estas herramientas de comunicación vitales.

¿Puede HeyGen generar vídeos de AI personalizados para orientación bancaria?

Sí, HeyGen se especializa en crear vídeos de AI personalizados, perfectos para ofrecer orientación bancaria adaptada y personalización de productos a gran escala. Utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo, HeyGen asegura una comunicación coherente y profesional en todos los puntos de contacto con el cliente.

¿Es HeyGen adecuado para explicar conceptos financieros complejos a los clientes?

Absolutamente. HeyGen es un generador de vídeos de AI ideal para desglosar conceptos financieros complejos en resúmenes de vídeo claros y comprensibles. Su plataforma intuitiva, que incluye asistencia para la redacción de guiones y plantillas personalizables, permite a los profesionales bancarios comunicar eficazmente información compleja a sus clientes de PYMES y otros clientes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo