Crea un vídeo publicitario de 30 segundos para una panadería, diseñado para los amantes de la comida local y potenciales nuevos clientes, mostrando tu pastelito estrella con imágenes brillantes y apetitosas y un fondo alegre y animado. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para añadir un anuncio amistoso y humano sobre su deliciosa calidad, animando a las visitas a la tienda.

Generar Vídeo