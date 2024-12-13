Generador de Vídeos B2C: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Transforma tus guiones en vídeos B2C profesionales en minutos con nuestras potentes capacidades de texto a vídeo.

Produce un vídeo vibrante de lanzamiento de producto de 30 segundos diseñado para jóvenes consumidores conocedores de la tecnología en redes sociales, mostrando una nueva oferta B2C con música de fondo enérgica y una voz en off amigable. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente la narrativa atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo inspirador de testimonio de 45 segundos dirigido a potenciales clientes B2C, presentando una historia de éxito auténtica presentada por un avatar de IA relatable. Emplea los avatares de IA de HeyGen para dar vida a la narrativa, complementando con imágenes reales y música de fondo suave y motivacional, perfecto para vídeos de marketing convincentes.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 60 segundos para clientes existentes y nuevos prospectos, destacando una oferta B2C por tiempo limitado con ediciones rápidas, superposiciones de texto audaces y efectos de sonido emocionantes. Asegura una comunicación clara y mejora la creación de contenido general aprovechando la función de Subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo educativo conciso de 15 segundos para usuarios móviles ocupados, demostrando una característica rápida de un producto B2C. El estilo visual debe ser limpio con gráficos minimalistas y transiciones rápidas, acompañado de una voz amigable, y optimizado para una visualización fluida en aplicaciones móviles utilizando la función de redimensionamiento y exportación de Aspecto de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos B2C

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing B2C atractivos desde el texto hasta la producción final, cautivando a tu audiencia con contenido personalizado potenciado por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o ingresando tu guion, transformando sin esfuerzo tus ideas en un vídeo convincente. Nuestra función de "Texto a Vídeo" sienta las bases para tu contenido dinámico.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa colección de "avatares de IA" y plantillas diseñadas profesionalmente para establecer el estilo visual y el presentador de tu mensaje B2C, asegurando un aspecto profesional.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Branding
Mejora tu vídeo con "voces en off de IA" de sonido natural y personalízalo con elementos de marca como logotipos y colores para que coincida perfectamente con la identidad única de tu marca.
4
Step 4
Exporta para Distribución
Finaliza tu creación utilizando "redimensionamiento y exportación de Aspecto" para preparar tu vídeo en las dimensiones perfectas para su distribución inmediata en todos tus canales de marketing.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Crea vídeos convincentes potenciados por IA para compartir historias de éxito auténticas de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a los creadores a producir vídeos de marketing atractivos?

HeyGen empodera a los creadores para producir vídeos de marketing de alto rendimiento rápidamente. Sus avatares de IA y extensas plantillas ayudan a generar vídeos profesionales que aumentan el compromiso de la audiencia en redes sociales y otras plataformas, agilizando tu proceso de creación de contenido.

¿Qué tipos de vídeos puedo generar usando la plataforma de IA de HeyGen?

El potente generador de vídeos de IA de HeyGen te permite crear una amplia gama de vídeos profesionales, desde contenido explicativo y vídeos promocionales B2C hasta actualizaciones atractivas para redes sociales. Puedes transformar texto o guiones en experiencias de vídeo dinámicas con avatares de IA realistas y escenas personalizables.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para una creación de vídeos eficiente?

HeyGen ofrece potentes características de IA para agilizar la creación de vídeos, permitiéndote transformar texto, guiones o incluso una sola idea en vídeos en minutos. Sus capacidades incluyen generación de guiones por IA, voces en off por IA y subtítulos automáticos por IA, asegurando un flujo de trabajo sin fisuras para producir contenido de alta calidad.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y la marca en mis vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus avatares de IA para alinearse con tu marca personal o identidad de empresa. Puedes aplicar controles de marca, incluyendo logotipos y colores, asegurando que tus vídeos profesionales mantengan un aspecto consistente y reconocible.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo