Creador de Vídeos Promocionales B2C: Impulsa tus Campañas de Marketing

Crea fácilmente impresionantes vídeos de marketing B2C para redes sociales con nuestra vasta colección de plantillas y escenas, aumentando el compromiso y las ventas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un elegante y profesional vídeo de marketing de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing que necesitan contenido eficiente para sus últimas campañas. Utiliza una voz en off confiada y persuasiva, destacando el impacto del contenido dinámico de vídeo promocional. Demuestra la integración perfecta de "avatares AI" para transmitir mensajes clave, enfatizando el papel de HeyGen en la creación de campañas de marketing de alta calidad sin producción compleja.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo limpio e ilustrativo de 60 segundos para emprendedores que lanzan nuevos productos, enfocándose en la claridad y accesibilidad. Este vídeo, con un audio amigable y claro, debe desglosar una característica compleja del producto en pasos simples. Aprovecha la "Generación de voz en off" de HeyGen para ofrecer explicaciones precisas y atractivas, convirtiendo eficazmente los detalles técnicos en un vídeo instructivo accesible para consumidores B2C.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un moderno y atractivo vídeo de marketing de 30 segundos para vendedores de comercio electrónico, diseñado para captar rápidamente la atención en plataformas sociales. El vídeo debe tener un tono entusiasta y visuales dinámicos. Ilustra lo fácil que es crear contenido de marketing empresarial impactante utilizando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para asegurar que su mensaje resuene incluso sin sonido, transformando sus presentaciones de productos en vídeos de marketing efectivos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales B2C

Crea fácilmente vídeos promocionales B2C atractivos con herramientas impulsadas por AI y una interfaz de arrastrar y soltar, diseñada para impulsar tus campañas de marketing en redes sociales.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona entre una amplia gama de "plantillas y escenas" diseñadas profesionalmente para comenzar rápidamente tu vídeo promocional B2C, o empieza desde un lienzo en blanco para tener control creativo total.
2
Step 2
Añade Voces en Off Atractivas
Mejora tu vídeo con audio de calidad profesional. Utiliza nuestras "voces en off AI" para narrar tu mensaje promocional con una variedad de voces e idiomas.
3
Step 3
Aplica Subtítulos Automáticos
Asegúrate de que tu mensaje sea claro y accesible para todos los espectadores utilizando "subtítulos automáticos". Esto mejora el compromiso, especialmente para aquellos que ven sin sonido.
4
Step 4
Exporta para Redes Sociales
Descarga tu vídeo promocional B2C completado en varios formatos, optimizados para compartir sin problemas en todas tus plataformas de "redes sociales" para llegar a tu audiencia objetivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla vídeos persuasivos impulsados por AI para presentar experiencias positivas de clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales cautivadores?

HeyGen actúa como un potente creador de vídeos promocionales, ofreciendo una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar combinada con una amplia gama de plantillas y escenas profesionales. Esto te permite diseñar rápidamente contenido atractivo para tus campañas de marketing y redes sociales.

¿Puedo personalizar mis vídeos promocionales con presentadores únicos?

¡Por supuesto! HeyGen te permite incluir avatares AI realistas en tus vídeos promocionales, dando vida a tus guiones. También puedes generar voces en off AI con sonido natural directamente desde tu texto, asegurando una entrega profesional y atractiva.

¿Qué características hacen de HeyGen un efectivo Creador de Vídeos Promocionales B2C?

Como un destacado Creador de Vídeos Promocionales B2C, HeyGen proporciona herramientas esenciales para crear vídeos de marketing impactantes. Puedes asegurar la consistencia de la marca con controles de branding integrados y maximizar la accesibilidad con subtítulos automáticos, todo crucial para llegar a audiencias diversas.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a optimizar vídeos para varias plataformas de redes sociales?

HeyGen, un avanzado editor de vídeo AI, te permite optimizar fácilmente tu contenido, incluyendo vídeos explicativos y promocionales, para diferentes plataformas. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar que tus creaciones se vean perfectas en cualquier canal de redes sociales.

