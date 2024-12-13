Aumenta las Ventas con Nuestro Generador de Vídeos Promocionales B2C
Produce vídeos promocionales B2C atractivos con generación de voz en off de alta calidad por AI, asegurando mensajes claros y convincentes para tus clientes.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Diseña un vídeo impactante de 45 segundos dirigido a pequeñas empresas que buscan campañas de marketing efectivas en redes sociales, con un estilo visual brillante y enérgico, cortes rápidos y diversos avatares de AI demostrando diferentes casos de uso. Integra los avatares de AI de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock, junto con subtítulos/captions, para ilustrar cómo un creador de vídeos promocionales puede elevar sus campañas de marketing en redes sociales.
Produce un vídeo profesional de 90 segundos para agencias de marketing digital que buscan producir eficientemente anuncios de vídeo de alta calidad para clientes, utilizando un estilo visual elegante que demuestre un flujo de trabajo optimizado, incorporando pantallas divididas para mostrar diferentes proporciones de aspecto. El audio debe contar con una voz en off autoritaria e informativa, con efectos de sonido sutiles que destaquen características clave. Mostrando el redimensionamiento de proporciones de aspecto y exportaciones de HeyGen y Texto a vídeo desde guion para optimizar la producción de diversos anuncios de vídeo.
Crea un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a creadores de contenido que desean generar rápidamente vídeos explicativos atractivos sin edición compleja, con un estilo visual de animación tipo infografía que presenta texto animado y visuales simples y claros. Esto se combinará con una voz en off directa y concisa y una música de fondo ligera y ambiental. Incorpora las plantillas y escenas de HeyGen y las capacidades de subtítulos/captions para simplificar cómo un generador de vídeos promocionales puede ofrecer vídeos explicativos atractivos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo atractivos que capturen la atención y aumenten las ventas de tus productos y servicios B2C.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos y clips cautivadores para redes sociales para aumentar el reconocimiento de marca y atraer a tu audiencia objetivo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales?
HeyGen funciona como un editor de vídeo avanzado por AI y generador de vídeos promocionales, optimizando la producción de contenido de vídeo promocional de alta calidad. Los usuarios pueden aprovechar las capacidades de texto a vídeo para generar vídeos, integrando avatares de AI realistas y voces en off personalizadas de AI a partir de un guion simple, reduciendo significativamente el tiempo de producción.
¿Qué capacidades de edición ofrece HeyGen para personalizar vídeos de marketing?
HeyGen proporciona robustas capacidades de edición, permitiendo a los usuarios personalizar vídeos de marketing con un editor fácil de usar de arrastrar y soltar. Puedes utilizar diversas plantillas, añadir subtítulos automáticos, incorporar medios de una completa biblioteca de fotos y vídeos de stock, y aplicar controles de marca como logotipos y colores para asegurar que tus vídeos se alineen con tus campañas de marketing.
¿Puede HeyGen producir vídeos de alta calidad optimizados para varias plataformas?
Sí, HeyGen asegura una salida de vídeo de alta calidad, soportando resolución de vídeo HD 1080p para resultados profesionales. La plataforma incluye redimensionamiento de proporciones de aspecto y exportaciones, permitiéndote redimensionar tu contenido para el canal adecuado, desde anuncios de vídeo en redes sociales hasta vídeos explicativos, y descargar tu vídeo en formato MP4 de alta calidad para diversos despliegues.
¿Cómo pueden los usuarios asegurar que su identidad de marca se mantenga en los vídeos generados por HeyGen?
HeyGen empodera a los usuarios con extensos controles de marca para mantener una identidad de marca consistente en todos los vídeos generados. Puedes fácilmente subir e integrar tus logotipos de marca y paletas de colores específicas en las plantillas, asegurando que cada vídeo personalizado refleje tu marca única para vídeos de productos e iniciativas de marketing.