Imagina un vídeo de marketing de 45 segundos diseñado para cautivar a potenciales clientes B2B, específicamente a gerentes de marketing, mostrando un innovador generador de vídeos B2B. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio, profesional y moderno, complementado con música de fondo animada y una narración clara, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar características clave y Texto-a-vídeo desde el guion para una entrega de contenido fluida.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo de habilitación de ventas de 60 segundos dirigido a equipos de ventas y clientes potenciales durante una demostración de producto, con el objetivo de resaltar una característica crucial con un estilo visual atractivo, instructivo y elegante que incluya demostraciones de UI convincentes. Este vídeo debe contar con una voz en off calmada y segura generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, integrando hábilmente varios elementos visuales de la biblioteca de Plantillas y escenas para mantener la atención del público.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vibrante anuncio de vídeo de 30 segundos para redes sociales dirigido a profesionales de la industria y seguidores en redes sociales, promocionando un próximo seminario web con un estilo visual dinámico, llamativo y vibrante que presenta una edición rápida y música de fondo enérgica. Asegúrate de que este anuncio de vídeo de AI utilice efectivamente los Subtítulos/captions de HeyGen para una amplia accesibilidad y esté optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento y exportación de Aspect-ratio.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo informativo de comunicación interna de 40 segundos para empleados y partes interesadas internas, ofreciendo una actualización de la empresa en un estilo visual y de audio amigable, confiable y profesional pero accesible, acompañado de música calmante y mensajes claros. Aprovecha el soporte de la biblioteca de Medios/stock de HeyGen para mejorar el contexto visual y utiliza avatares de AI para transmitir el mensaje, asegurando una presentación consistente y atractiva.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos B2B

Transforma rápidamente texto en vídeos B2B atractivos con AI, agilizando tu creación de contenido para marketing, ventas y formación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de vídeo. Nuestro generador de vídeos B2B utiliza tecnología de texto-a-vídeo para dar vida a tus palabras.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI y Voz
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de AI para ser tu presentador y combínalo con una voz en off adecuada para una entrega natural.
3
Step 3
Personaliza con Elementos de Marca
Mejora tu vídeo aplicando plantillas de vídeo, incorporando tu marca y añadiendo medios de stock relevantes para que coincidan con tu mensaje.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Genera tu vídeo final, completo con subtítulos/captions generados automáticamente, y descárgalo en formato MP4 de alta calidad, listo para su distribución.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

Produce vídeos impactantes de historias de éxito de clientes sin esfuerzo para generar confianza y demostrar valor a potenciales clientes B2B.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de AI para marketing?

HeyGen permite a los usuarios generar vídeos de marketing de alta calidad utilizando avatares de AI avanzados y tecnología de texto-a-vídeo. Nuestra plataforma intuitiva transforma guiones en contenido de vídeo atractivo, perfecto para diversas aplicaciones creativas como vídeos para redes sociales y vídeos de habilitación de ventas.

¿Puede HeyGen ayudar a crear anuncios de vídeo de AI atractivos para mi negocio?

Absolutamente. HeyGen es un potente editor de vídeos de AI diseñado para ayudar a las empresas a crear anuncios de vídeo de AI visualmente impresionantes y contenido empresarial escalable. Aprovecha nuestras diversas plantillas de vídeo y generación de guiones de AI para producir campañas efectivas rápidamente.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?

HeyGen proporciona extensas herramientas creativas, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, una rica biblioteca de medios y opciones para generación dinámica de voz en off. Estas características aseguran que tus vídeos de marketing estén personalizados y se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Es HeyGen adecuado para generar vídeos de comunicación interna o de formación?

Sí, HeyGen es altamente versátil para crear diversos vídeos de comunicación interna y vídeos de formación de alta calidad. Nuestras herramientas impulsadas por AI y avatares humanos interactivos facilitan la producción de contenido profesional y atractivo para la formación y orientación de empleados.

