Imagina un vídeo de marketing de 45 segundos diseñado para cautivar a potenciales clientes B2B, específicamente a gerentes de marketing, mostrando un innovador generador de vídeos B2B. Este vídeo debe adoptar un estilo visual limpio, profesional y moderno, complementado con música de fondo animada y una narración clara, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar características clave y Texto-a-vídeo desde el guion para una entrega de contenido fluida.

