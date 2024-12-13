Generador de Vídeos B2B: Crea Vídeos Profesionales al Instante
Genera vídeos de marketing profesionales con avatares de AI para involucrar a tu audiencia B2B y ampliar tu alcance sin esfuerzo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un dinámico vídeo de habilitación de ventas de 60 segundos dirigido a equipos de ventas y clientes potenciales durante una demostración de producto, con el objetivo de resaltar una característica crucial con un estilo visual atractivo, instructivo y elegante que incluya demostraciones de UI convincentes. Este vídeo debe contar con una voz en off calmada y segura generada usando la capacidad de generación de voz en off de HeyGen, integrando hábilmente varios elementos visuales de la biblioteca de Plantillas y escenas para mantener la atención del público.
Desarrolla un vibrante anuncio de vídeo de 30 segundos para redes sociales dirigido a profesionales de la industria y seguidores en redes sociales, promocionando un próximo seminario web con un estilo visual dinámico, llamativo y vibrante que presenta una edición rápida y música de fondo enérgica. Asegúrate de que este anuncio de vídeo de AI utilice efectivamente los Subtítulos/captions de HeyGen para una amplia accesibilidad y esté optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento y exportación de Aspect-ratio.
Elabora un vídeo informativo de comunicación interna de 40 segundos para empleados y partes interesadas internas, ofreciendo una actualización de la empresa en un estilo visual y de audio amigable, confiable y profesional pero accesible, acompañado de música calmante y mensajes claros. Aprovecha el soporte de la biblioteca de Medios/stock de HeyGen para mejorar el contexto visual y utiliza avatares de AI para transmitir el mensaje, asegurando una presentación consistente y atractiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios B2B de Alto Rendimiento.
Genera rápidamente anuncios de vídeo de AI atractivos para impulsar tus campañas de marketing B2B y lograr mayores tasas de participación y conversión.
Formación y Orientación de Empleados.
Crea vídeos de formación y orientación impulsados por AI que mejoren la comprensión y retención de información crítica por parte de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de AI para marketing?
HeyGen permite a los usuarios generar vídeos de marketing de alta calidad utilizando avatares de AI avanzados y tecnología de texto-a-vídeo. Nuestra plataforma intuitiva transforma guiones en contenido de vídeo atractivo, perfecto para diversas aplicaciones creativas como vídeos para redes sociales y vídeos de habilitación de ventas.
¿Puede HeyGen ayudar a crear anuncios de vídeo de AI atractivos para mi negocio?
Absolutamente. HeyGen es un potente editor de vídeos de AI diseñado para ayudar a las empresas a crear anuncios de vídeo de AI visualmente impresionantes y contenido empresarial escalable. Aprovecha nuestras diversas plantillas de vídeo y generación de guiones de AI para producir campañas efectivas rápidamente.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para la personalización de vídeos?
HeyGen proporciona extensas herramientas creativas, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores, una rica biblioteca de medios y opciones para generación dinámica de voz en off. Estas características aseguran que tus vídeos de marketing estén personalizados y se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Es HeyGen adecuado para generar vídeos de comunicación interna o de formación?
Sí, HeyGen es altamente versátil para crear diversos vídeos de comunicación interna y vídeos de formación de alta calidad. Nuestras herramientas impulsadas por AI y avatares humanos interactivos facilitan la producción de contenido profesional y atractivo para la formación y orientación de empleados.