Generador de Videos de Ventas B2B para Ventas Más Rápidas y Más Reuniones

Automatiza videos de ventas personalizados con avatares de AI para concertar más reuniones y acelerar tu ciclo de ventas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vibrante vídeo de 30 segundos dirigido a gerentes de marketing y creadores de contenido en el espacio B2B. El estilo visual debe ser moderno, enérgico y visualmente atractivo, demostrando cómo los complejos conceptos B2B pueden transformarse sin esfuerzo en contenido de video atractivo. Utiliza la capacidad de texto a video desde guion de HeyGen para ilustrar el proceso fluido de convertir materiales escritos de habilitación de ventas en videos impactantes y compartibles con una voz clara y entusiasta.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un convincente vídeo de 60 segundos para líderes de habilitación de ventas y formadores corporativos. Este vídeo debe adoptar un estilo visual y de audio autoritario pero accesible, potencialmente aprovechando un agente de video AI realista que entregue información clave. Muestra cómo la generación de voz en off de HeyGen, junto con un agente de video AI, puede proporcionar módulos de formación consistentes y escalables o actualizaciones de productos, creando una experiencia de aprendizaje confiable y atractiva.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y fundadores de startups que necesitan herramientas de ventas efectivas. Los visuales deben ser rápidos, amigables y empoderadores, destacando la facilidad de crear contenido de ventas profesional sin recursos extensos. El audio debe ser optimista y alentador, enfatizando cómo el generador de videos de ventas B2B de HeyGen, combinado con sus plantillas y escenas intuitivas, empodera a los usuarios para crear videos de alcance de alta calidad al instante, acelerando su ciclo de ventas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Videos de Ventas B2B

Crea videos de ventas personalizados y atractivos sin esfuerzo con AI, transformando tu alcance y compromiso B2B para asegurar conexiones más valiosas.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje de ventas. Nuestra función de texto a video desde guion convertirá tu texto en contenido hablado atractivo, listo para tu avatar de AI. Esto aprovecha el poder de un generador de texto a video.
2
Step 2
Selecciona Tu Agente de AI
Elige entre una diversa gama de avatares de AI profesionales que mejor representen tu marca o persona deseada. Esto personaliza tu mensaje para cada prospecto B2B, actuando como tu agente de video AI dedicado.
3
Step 3
Marca Tu Video
Mejora tu mensaje aplicando la identidad visual de tu empresa. Utiliza los controles de marca (logo, colores) para asegurar consistencia y profesionalismo en tus videos de ventas B2B.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez perfeccionado, exporta fácilmente tu video de alta calidad en varios formatos. Distribúyelo a través de tus canales preferidos para maximizar el alcance y potenciar tu estrategia de herramientas de prospección de video.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Creación de Contenido de Ventas Atractivo

Produce rápidamente videos de ventas dinámicos y clips para redes sociales, campañas de correo electrónico y seguimientos para aumentar el compromiso del comprador.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica el generador de videos AI de HeyGen la producción de contenido creativo?

HeyGen es un avanzado generador de videos AI que agiliza la producción de contenido creativo transformando texto en videos atractivos con avatares de AI realistas y clones de voz, ofreciendo una plataforma poderosa para la creación de videos personalizados.

¿Qué sofisticados avatares de AI están disponibles a través de HeyGen?

HeyGen ofrece una diversa gama de avatares de AI realistas, permitiendo a los usuarios seleccionar o crear presentadores digitales personalizados para entregar mensajes atractivos, haciendo que cada video sea único para un generador de videos AI.

¿Puede HeyGen convertir eficientemente texto en videos de calidad profesional?

Absolutamente, HeyGen sobresale como un generador de texto a video, permitiéndote crear rápidamente videos de ventas profesionales simplemente escribiendo un guion y dejando que la AI genere los visuales y la voz en off con su editor de video AI.

¿Soporta HeyGen la creación de videos personalizados para ventas B2B?

Sí, HeyGen es un generador líder de videos de ventas B2B, diseñado para producir contenido de video altamente personalizado con tu marca específica, mejorando tus esfuerzos de habilitación de ventas y herramientas de prospección de video.

