Crea un vídeo explicativo convincente de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo nuestra solución B2B optimiza sus operaciones. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y tranquilizador, utilizando una voz en off clara y articulada. Enfatiza la facilidad de uso y los beneficios inmediatos, aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente la narración directamente desde tu copia de marketing.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de producto dinámico de 30 segundos dirigido a potenciales clientes B2B y tomadores de decisiones, mostrando las características clave de una nueva actualización de software. Adopta un estilo visual moderno y atractivo con gráficos elegantes y música de fondo enérgica, manteniendo un tono profesional pero innovador. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los beneficios clave, añadiendo un toque humano sin necesidad de filmaciones extensas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza de contenido concisa de 15 segundos para redes sociales dirigida a profesionales ocupados, sirviendo como un anuncio de vídeo rápido para despertar interés en tu servicio B2B. El estilo visual y de audio debe ser rápido, visualmente impactante con texto animado, y altamente impactante, transmitiendo una fuerte historia de marca en un instante. Asegura la máxima accesibilidad e interacción incluyendo los Subtítulos/captions de HeyGen, vitales para la visualización móvil.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo empresarial informativo de 60 segundos para promocionar un próximo webinar o evento virtual B2B, invitando a posibles asistentes a registrarse. La estética debe ser acogedora, sofisticada y profesional, con una voz en off cálida y autoritaria y visuales de alta calidad. Simplifica tu proceso de creación comenzando con las Plantillas y escenas diseñadas profesionalmente por HeyGen, permitiendo una rápida personalización para que coincida con la marca de tu evento.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Promocionales B2B

Crea vídeos promocionales B2B convincentes con facilidad. Nuestra plataforma de vídeo AI intuitiva simplifica tu producción de contenido, ayudándote a conectar con tu audiencia.

1
Step 1
Elige Tu Base
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente o empieza con un lienzo en blanco para alinearte perfectamente con tu visión y marca.
2
Step 2
Añade Tu Mensaje
Pega tu guion y observa cómo nuestra función de Texto a vídeo desde guion lo transforma en visuales dinámicos, dando vida a tu narrativa B2B sin esfuerzo.
3
Step 3
Selecciona Mejoras de AI
Eleva tu mensaje eligiendo entre una diversa gama de avatares de AI realistas para presentar tu contenido con un toque profesional y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Exporta tu vídeo promocional B2B de alta calidad en varios formatos de aspecto, optimizado para distribución inmediata en todos tus canales de marketing.

Desarrolla Historias de Éxito de Clientes Convincente

Transforma testimonios de clientes en estudios de caso en vídeo persuasivos impulsados por AI que generan confianza y demuestran valor a clientes B2B potenciales.

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marketing atractivos?

HeyGen proporciona plantillas diseñadas profesionalmente y un editor fácil de arrastrar y soltar, que te permite crear rápidamente vídeos de marketing visualmente atractivos, vídeos explicativos y contenido para redes sociales que captan la atención.

¿Qué capacidades de AI ofrece HeyGen para la producción de vídeos?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para funciones como avatares de AI realistas, generación de voz en off de AI sin fisuras, y la capacidad de convertir texto a vídeo desde un guion, simplificando tu proceso de creación de vídeos.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos promocionales B2B?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos promocionales B2B ideal, que permite a las empresas producir vídeos profesionales, vídeos de productos convincentes e historias de marca impactantes de manera eficiente para su público objetivo.

¿Puedo personalizar los vídeos que creo con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización a través de su editor de vídeo, permitiéndote añadir texto animado, gráficos, música y transiciones. También puedes incluir fácilmente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y el compromiso.

