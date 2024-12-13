Generador de Vídeos Promocionales B2B: Crea Vídeos Impactantes Rápidamente

Produce sin esfuerzo vídeos de marketing B2B profesionales. Nuestro Creador de Vídeos con IA te permite transformar guiones en contenido dinámico con texto a vídeo inteligente desde guion.

Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a equipos de marketing que necesitan optimizar la producción de vídeos de marketing de alta calidad. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con gráficos nítidos y transiciones suaves, acompañado de una banda sonora enérgica y contemporánea y una voz en off clara y entusiasta. Este vídeo demostrará cómo la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen transforma ideas en contenido profesional de manera eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 45 segundos diseñado para pequeñas empresas y startups que buscan crear vídeos promocionales atractivos rápidamente. La estética visual debe ser limpia y acogedora, utilizando animaciones sutiles y una paleta de colores cálidos, con una música de fondo instrumental y motivadora. Un avatar de IA amigable narrará los beneficios, mostrando lo fácil que es generar contenido de alta calidad sin herramientas extensas de edición de vídeo, posicionando a HeyGen como el creador definitivo de vídeos promocionales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a empresas que necesitan aclarar características complejas de productos a clientes potenciales. Los visuales deben ser altamente ilustrativos con texto en pantalla claro y conciso sincronizado con secuencias animadas, todo respaldado por una voz en off calmada y autoritaria y subtítulos visibles para mejorar la accesibilidad y comprensión. Este vídeo destacará cómo HeyGen ayuda a articular conceptos intrincados de manera efectiva para campañas de marketing poderosas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina una demostración convincente de un generador de vídeos promocionales B2B de 30 segundos para equipos de ventas, diseñado para el alcance personalizado y la generación de leads. El estilo visual debe ser directo y atractivo, con un orador profesional en un entorno moderno, con elementos de marca personalizados integrados de manera fluida. Una voz en off atractiva y persuasiva, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen, enfatizará la rápida personalización y una imagen de marca coherente, permitiendo ediciones sin esfuerzo para cada prospecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos Promocionales B2B

Produce sin esfuerzo vídeos de marketing B2B profesionales con herramientas impulsadas por IA, optimizando tu proceso de creación de contenido desde el guion hasta las redes sociales.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Genera contenido atractivo para tu vídeo promocional B2B simplemente escribiendo o pegando tu guion. Nuestra plataforma utiliza la funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion" para convertir instantáneamente tu texto en una narrativa visual, formando el núcleo de tus vídeos de marketing.
2
Step 2
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Inicia tu proyecto de manera eficiente eligiendo de nuestra diversa biblioteca de "Plantillas y escenas". Estos diseños profesionales proporcionan un punto de partida ideal para tus vídeos promocionales, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
3
Step 3
Añade Avatares de IA
Mejora tu mensaje y conecta con tu audiencia incorporando un "Avatar de IA" para entregar tu guion. Estos presentadores digitales realistas añaden un toque profesional y atractivo a tus vídeos de marketing B2B.
4
Step 4
Aplica la Marca y Finaliza
Asegura la consistencia de la marca en todos tus vídeos promocionales aplicando tus "Controles de marca". Añade fácilmente logotipos, colores personalizados y fuentes antes de exportar tu vídeo promocional B2B de alta calidad para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en potentes y atractivos vídeos de IA para generar confianza y demostrar valor a clientes potenciales B2B.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de marketing atractivos?

HeyGen funciona como un avanzado Creador de Vídeos con IA, diseñado para simplificar todo el proceso de producción de vídeos promocionales. Aprovecha potentes funciones de IA para ayudar a los usuarios a generar rápidamente vídeos de marketing de alta calidad con un editor intuitivo de arrastrar y soltar.

¿Puede HeyGen generar vídeos promocionales directamente desde un guion usando avatares de IA?

Sí, HeyGen sobresale en transformar tu contenido escrito en vídeos promocionales dinámicos. Puedes utilizar la capacidad de texto a vídeo desde guion para presentar avatares de IA realistas y voces en off personalizables de IA, haciendo que la producción de vídeos sea eficiente e impactante.

¿Qué controles creativos de marca ofrece HeyGen para vídeos promocionales B2B?

HeyGen proporciona controles de marca integrales para asegurar que tus vídeos promocionales B2B sean consistentes con la identidad de tu marca. Puedes incorporar fácilmente tus logotipos y colores de marca específicos, y elegir entre varias plantillas de vídeos promocionales para mantener un aspecto profesional y cohesivo en todo tu contenido.

¿Qué tan rápido puedo producir vídeos de marketing para plataformas de redes sociales con HeyGen?

El diseño eficiente de HeyGen permite la creación rápida de vídeos de marketing perfectamente adaptados para redes sociales. Con su interfaz fácil de usar y plantillas de vídeos promocionales listas para usar, puedes generar, editar y exportar rápidamente contenido atractivo, incluyendo subtítulos automáticos para un alcance máximo.

