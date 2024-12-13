Creador de Videos de Alcance B2B: Ventas Personalizadas Automatizadas
Aumenta el compromiso y genera leads con avatares de AI para campañas de video escalables.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un video explicativo de 60 segundos diseñado para gerentes de marketing, ilustrando un servicio o software B2B complejo. El enfoque visual debe ser limpio y atractivo, utilizando plantillas y escenas dinámicas para desglosar la información claramente, apoyado por una narración de texto a video profesional. El estilo de audio necesita ser informativo y autoritario, asegurando que el mensaje sobre las capacidades del creador de videos de alcance B2B sea fácilmente comprensible.
Produce un video de alcance automatizado de 30 segundos para equipos de éxito del cliente para reactivar clientes inactivos. Este video corto e impactante debe presentar un estilo visual amigable y alentador, aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock para imágenes relevantes y de alta calidad. El audio debe ser invitante y conciso, incitando a la acción sin ser insistente, destacando la efectividad de las campañas de video personalizadas.
Crea un video de generación de leads de 50 segundos para equipos de desarrollo de negocios, presentando un nuevo producto con un tono optimista y profesional. Los visuales deben ser dinámicos y modernos, con un avatar de AI atractivo para transmitir los beneficios clave, asegurando una visualización óptima en todas las plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones. El audio debe ser enérgico y persuasivo, mostrando el potencial del alcance de video dirigido.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mostrar el Éxito del Cliente.
Aprovecha los videos de AI atractivos para mostrar efectivamente historias de éxito del cliente, construyendo confianza y credibilidad con nuevos prospectos B2B.
Crear Contenido Social Atractivo.
Genera rápidamente videos atractivos para redes sociales para atraer y comprometer a leads B2B, mejorando tu estrategia de alcance más amplia.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen las campañas de video personalizadas para el alcance B2B?
HeyGen actúa como un robusto creador de videos de alcance B2B, permitiendo la creación de videos personalizados de AI para secuencias de ventas altamente efectivas y prospección en video, mejorando significativamente el compromiso y la generación de leads.
¿Qué opciones creativas están disponibles para la creación de videos de AI con HeyGen?
HeyGen ofrece herramientas completas de creación de videos impulsadas por AI, incluyendo fondos dinámicos, avatares de AI personalizables y un generador de guiones de AI, permitiendo una narración auténtica adaptada a tu mensaje.
¿Puede HeyGen generar videos de AI directamente desde texto?
Sí, HeyGen cuenta con avanzadas capacidades de texto a video, convirtiendo sin esfuerzo tus guiones en videos de AI profesionales con opciones de voz en off multilingüe y subtítulos integrados para ampliar el alcance de tu audiencia.
¿Cómo puede HeyGen apoyar la consistencia de marca en videos personalizados?
HeyGen asegura la consistencia de marca a través de amplias opciones de personalización, permitiendo páginas de video personalizadas con la marca y la aplicación de controles de marca a cada video de AI producido, haciendo que tu alcance sea exclusivamente tuyo.