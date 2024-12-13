Creador de Vídeos de Marketing B2B: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Crea vídeos de marketing B2B atractivos con nuestro editor de vídeo AI. Aprovecha los avatares AI realistas y las herramientas de creación de vídeo sin fisuras para impulsar tus campañas.

Crea un vídeo explicativo de 1 minuto diseñado para gestores de TI, mostrando cómo nuestro 'editor de vídeo AI' simplifica el proceso de creación de contenido técnico. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con gráficos nítidos y grabaciones de pantalla, complementado por una voz en off profesional y autoritaria generada a través de la función 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen. Este vídeo debe resaltar cómo la plataforma proporciona información práctica para el rendimiento del vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un tutorial de incorporación de 1,5 minutos dirigido a nuevos usuarios B2B, demostrando la facilidad de uso de nuestro 'editor de arrastrar y soltar'. Emplea un estilo visual brillante y acogedor con elementos animados amigables y una voz alegre y alentadora, mejorada por un 'avatar AI' consistente de HeyGen para guiarlos a través del proceso. La narrativa debe centrarse en hacer que la edición de vídeo compleja sea simple y accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un recorrido detallado de 2 minutos sobre la actualización del producto dirigido a clientes técnicos B2B existentes, detallando las últimas mejoras en 'alojamiento y gestión de vídeos'. El vídeo debe adoptar un estilo visual preciso y técnico, combinando capturas de pantalla detalladas con visualizaciones de datos claras, todo narrado con una voz concisa e informativa. Asegúrate de que la terminología técnica crucial se transmita claramente utilizando los 'Subtítulos/captions' de HeyGen para una máxima comprensión y accesibilidad, especialmente al explicar grabaciones de pantalla complejas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos con consejos rápidos para usuarios avanzados B2B y especialistas en marketing, ofreciendo un consejo profesional para la 'creación de vídeos' eficiente utilizando nuestra plataforma. El estilo visual y de audio debe ser rápido y enérgico, con cortes rápidos y gráficos impactantes, acompañado de una voz confiada y conocedora. Utiliza los 'Templates & scenes' de HeyGen para demostrar cómo desplegar rápidamente contenido profesional de 'creador de vídeos de marketing B2B'.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing B2B

Crea vídeos de marketing B2B atractivos con facilidad, aprovechando AI y herramientas intuitivas para involucrar a tu audiencia y fomentar el crecimiento empresarial.

1
Step 1
Selecciona Tu Plantilla
Comienza eligiendo entre una variedad de "plantillas y escenas" profesionales diseñadas para satisfacer diversas necesidades de marketing B2B y dar inicio a tu proyecto.
2
Step 2
Crea Contenido desde el Guion
Transforma tu contenido escrito en un vídeo atractivo utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion", generando diálogo hablado y visuales.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Asegura la consistencia de la marca en todos tus vídeos utilizando los "Controles de marca (logotipo, colores)" para integrar tus elementos visuales únicos sin problemas.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo para varias plataformas utilizando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones", asegurando que se vea perfecto dondequiera que tu audiencia B2B se involucre.

Casos de Uso

Mostrar Historias de Éxito de Clientes

Crea testimonios en vídeo impactantes y estudios de caso para generar confianza y demostrar valor a posibles clientes B2B.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para empresas?

HeyGen empodera a las empresas con un "editor de vídeo AI" intuitivo y un "editor de arrastrar y soltar", permitiendo a los usuarios transformar texto en vídeos profesionales rápidamente. Este proceso de "creación de vídeos" simplificado reduce drásticamente el tiempo y esfuerzo de producción para las necesidades de "creador de vídeos de marketing B2B".

¿Qué tipo de funciones impulsadas por AI ofrece HeyGen para el marketing de vídeos?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para proporcionar "avatares AI" realistas y la funcionalidad de "texto a vídeo desde guion". Los usuarios pueden generar "generación de voz en off" y "vídeos animados" dinámicos directamente desde su guion, mejorando sus esfuerzos de "marketing de vídeos".

¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para que coincidan con mi marca?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo una biblioteca de "plantillas" y "controles de marca" para alinear los vídeos con el estilo específico de tu empresa. Puedes añadir fácilmente logotipos, ajustar colores y realizar "edición de vídeo" para asegurar la consistencia de la marca.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a generar vídeos promocionales o webinars atractivos de manera eficiente?

HeyGen proporciona las herramientas necesarias para la rápida "creación de vídeos" de "vídeos promocionales" y "webinars" de alta calidad utilizando sus robustas capacidades de "creador de vídeos de marketing B2B". Con funciones como "grabaciones de pantalla" y la capacidad de integrar "subtítulos/captions", las empresas pueden producir contenido de "marketing de vídeos" impactante rápidamente.

