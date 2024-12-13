Creador de Vídeos de Campaña de Concienciación: Aumenta tu Alcance

Transforma tus guiones de campaña en vídeos cautivadores al instante con nuestra generación de texto a vídeo, haciendo la concienciación simple.

Crea un vídeo de campaña de concienciación de 60 segundos, dirigido al público en general, que abogue por la sostenibilidad ambiental. El estilo visual debe ser brillante y animado, similar a un vídeo explicativo, acompañado de una música esperanzadora y motivadora. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para presentar datos clave y utiliza la función de generación de voz en off para una narración clara e impactante, creando una pieza de narración estratégica que inspire a la acción.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un anuncio dinámico de vídeo de AI de 30 segundos para aumentar el reconocimiento de marca de una nueva aplicación móvil, dirigido a jóvenes profesionales. El vídeo debe contar con gráficos en movimiento elegantes y una estética moderna y profesional, acompañado de una pista de fondo enérgica y una voz directa y persuasiva. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar eficientemente el contenido del anuncio y asegúrate de incluir subtítulos para maximizar el alcance en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo convincente de 45 segundos, compartiendo historias personales para resaltar el éxito de un proyecto comunitario local, destinado a residentes locales y potenciales voluntarios. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, combinando entrevistas genuinas con imágenes de apoyo del proyecto en acción, acompañado de una música de fondo alentadora y suave. Haz uso de las extensas plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la producción e integrar elementos de la biblioteca de medios/soporte de stock para enriquecer la narrativa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo de campaña de concienciación de 50 segundos para partes interesadas de la industria, explicando una nueva iniciativa política. El vídeo necesita un estilo visual audaz y profesional con una visualización de datos clara y una voz en off autoritaria, apuntando a un fuerte impacto en el marketing de vídeo. Emplea el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas y utiliza la función de texto a vídeo desde guion para una generación de contenido eficiente, asegurando un resultado de vídeos profesionales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Campaña de Concienciación

Crea fácilmente vídeos de campaña de concienciación impactantes en minutos, aprovechando herramientas impulsadas por AI para cautivar a tu audiencia y transmitir tu mensaje.

1
Step 1
Selecciona un Punto de Partida
Comienza tu campaña de concienciación eligiendo una plantilla de vídeo profesional o genera un vídeo directamente desde tu guion utilizando nuestra función de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Personaliza tus Visuales
Adapta tu vídeo con avatares de AI únicos, diversos activos de la biblioteca de medios e integra los colores de tu marca para asegurar una apariencia coherente.
3
Step 3
Refina con Voz y Texto
Mejora tu mensaje con generación de voz en off realista y añade subtítulos completos para maximizar la accesibilidad y el impacto.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Prepara tu vídeo de campaña de concienciación terminado para su distribución en varias plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y diversas opciones de exportación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Inspirador de Abogacía y Concienciación

Desarrolla vídeos poderosos y narrativos para inspirar a la acción y fomentar conexiones más profundas para tus campañas de abogacía o concienciación pública.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un eficaz creador de vídeos en línea para diversas necesidades de marketing?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos profesionales con facilidad, actuando como un versátil creador de vídeos en línea. Sus herramientas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI y texto a vídeo desde guion, agilizan la producción de contenido de marketing en vídeo convincente que aumenta el reconocimiento de marca y apoya la narración estratégica.

¿Puede HeyGen ayudar a crear anuncios de vídeo de AI y vídeos explicativos animados rápidamente?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para acelerar la creación de vídeos, siendo una plataforma ideal para generar anuncios de vídeo de AI y vídeos explicativos animados de manera eficiente. Utiliza plantillas de vídeo predefinidas y generación de voz en off para producir rápidamente visuales impactantes sin necesidad de filmación extensa.

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para desarrollar vídeos de campaña de concienciación atractivos?

HeyGen proporciona una plataforma robusta para crear vídeos de campaña de concienciación atractivos que resuenan en las redes sociales. Puedes incorporar fácilmente los colores y el logo de tu marca, utilizar contenido extenso de la biblioteca de medios y exportar en varias relaciones de aspecto para maximizar el alcance y la efectividad de la llamada a la acción.

¿HeyGen proporciona herramientas para personalizar vídeos para diferentes plataformas de redes sociales?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos y redimensionamiento flexible de relación de aspecto para adaptar perfectamente tus vídeos a varios canales de redes sociales. Con un editor intuitivo de arrastrar y soltar y una rica selección de plantillas de vídeo, personalizar tu mensaje para diferentes audiencias es sencillo.

