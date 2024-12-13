Absolutamente, HeyGen sirve como un potente agente de vídeo de IA para desarrollar módulos de formación y e-learning en aviación profesional. Aprovecha los avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para producir contenido de vídeo de formación claro, consistente y atractivo, haciendo que la información de seguridad compleja sea fácilmente comprensible para tu personal.