Crea un vídeo instructivo conciso de 90 segundos diseñado para técnicos de mantenimiento aeronáutico, explicando un nuevo protocolo de seguridad para la inspección de motores. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA realista demostrando los pasos, apoyado por una voz en off clara y autoritaria generada directamente desde el guion. Este vídeo aprovecha los avatares de IA y la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una formación esencial en cumplimiento.

Generar Vídeo