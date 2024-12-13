Creador de Cultura Laboral con Avatares: Construye un Equipo Próspero

Crea un lugar de trabajo inclusivo y eleva el compromiso de los empleados creando vídeos atractivos con avatares de IA.

Imagina un vídeo explicativo animado de 60 segundos, diseñado para líderes de RRHH y equipos de comunicación interna, que demuestre de manera poderosa cómo un creador de cultura laboral con avatares dedicados puede revitalizar el compromiso de los empleados. El estilo visual debe ser profesional y moderno, utilizando música motivadora para transmitir una transformación positiva, aprovechando los avatares de IA de HeyGen y la función de Texto a vídeo desde guion para entregar un mensaje claro y conciso sobre cómo cultivar una cultura laboral vibrante.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Esta narrativa de 45 segundos, dirigida a posibles nuevos empleados y miembros actuales del equipo, ilustrará efectivamente el poder de un lugar de trabajo inclusivo. Su estilo visual y de audio debe ser cálido y acogedor, quizás presentando diversos avatares de IA de HeyGen interactuando en varios escenarios colaborativos, complementados por una generación de voz en off suave y alentadora. El cortometraje podría destacar cómo fomentar la diversidad, equidad e inclusión contribuye a un entorno organizacional próspero utilizando plantillas y escenas atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Para gerentes y líderes de equipo, un vídeo instructivo dinámico de 30 segundos podría demostrar efectivamente estrategias prácticas para mejorar la moral del equipo y fomentar una cultura laboral positiva. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con superposiciones de texto claras y concisas y quizás una pista de fondo de ritmo rápido para mantener el compromiso. Utiliza la función de subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad y una variedad de metraje de archivo de la biblioteca de medios/soporte de stock para visualizar diferentes interacciones de equipo.
Prompt de Ejemplo 3
Un inspirador vídeo de estilo testimonial de 60 segundos para ejecutivos de nivel C y profesionales de RRHH podría mostrar vívidamente el impacto medible de las iniciativas de gestión del talento en la experiencia del empleado. El estilo visual necesita ser pulido y auténtico, presentando avatares de IA entregando mensajes directos a cámara en un entorno profesional, acompañados de una voz en off sofisticada y segura. Esta poderosa producción aprovechará el Texto a vídeo desde guion de HeyGen y los avatares de IA para presentar una historia de éxito convincente sobre cómo cultivar una experiencia positiva para los empleados y promover la transformación cultural.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Cultura Laboral con Avatares

Transforma tu cultura laboral con vídeos atractivos liderados por avatares. Crea, marca y comparte contenido atractivo fácilmente para fomentar un ambiente positivo e inclusivo.

1
Step 1
Crea Tu Mensaje de Cultura
Desarrolla tu guion para articular la cultura laboral deseada. Nuestra plataforma utiliza tu texto para generar contenido de vídeo, haciendo sencillo transmitir mensajes clave a tu equipo.
2
Step 2
Elige Tu Avatar Representativo
Selecciona un avatar de IA que mejor encarne los valores de tu empresa y promueva un lugar de trabajo inclusivo. Hay una amplia gama de avatares de IA disponibles para conectar efectivamente con tu equipo.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Integra tu cultura corporativa aplicando controles de marca personalizados como logotipos y colores a tu vídeo. Mejora la consistencia y refuerza la identidad de tu empresa en todas las comunicaciones.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Mensaje
Finaliza tu vídeo, eligiendo la relación de aspecto adecuada, y expórtalo para una distribución más amplia. Involucra efectivamente a los empleados y mejora la experiencia general del empleado con tu contenido personalizado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Cultiva una Cultura Empresarial Positiva

.

Produce mensajes inspiradores y personalizados con avatares de IA para motivar a los empleados, reforzar los valores de la empresa y fortalecer una cultura laboral positiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden los avatares de IA de HeyGen mejorar nuestra cultura laboral y el compromiso de los empleados?

HeyGen permite a las empresas fomentar una cultura corporativa vibrante utilizando avatares de IA para crear vídeos atractivos para comunicaciones internas, formación e iniciativas de experiencia del empleado. Estos avatares personalizables ayudan a entregar mensajes de manera consistente, enriqueciendo el recorrido del empleado.

¿Qué papel juega HeyGen en la promoción de una cultura laboral inclusiva?

HeyGen proporciona herramientas para crear avatares de IA diversos y representativos, permitiendo a las organizaciones desarrollar contenido que apoye iniciativas de diversidad, equidad e inclusión y promueva la transformación cultural. Esto asegura que el mensaje de tu empresa resuene con todos los empleados.

¿Es fácil producir vídeos de alta calidad para comunicaciones internas con HeyGen?

Sí, HeyGen simplifica la creación de vídeos impactantes para la cultura organizacional, permitiendo a los usuarios generar contenido profesional de texto a vídeo con avatares de IA rápidamente. Su plataforma intuitiva y plantillas agilizan el proceso, convirtiéndote en un creador de cultura efectivo.

¿Puede HeyGen apoyar la marca única de nuestra empresa para contenido de cultura interna?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en vídeos con avatares de IA, asegurando que todas las comunicaciones internas se alineen perfectamente con tu cultura corporativa. Esto fortalece la identidad de tu empresa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo