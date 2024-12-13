Imagina un vídeo de 60 segundos para profesionales de RRHH, presentando un "generador de cultura laboral con avatares" como un cambio radical para cultivar entornos de oficina vibrantes. El estilo visual debe ser pulido e innovador, combinando gráficos nítidos con una voz segura y articulada. Este vídeo utilizará los avatares de AI de HeyGen para mostrar el generador en acción y aprovechar su función de Texto a vídeo desde guion para una comunicación precisa e impactante.

Generar Vídeo