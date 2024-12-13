Creador de Vídeos de Recorridos de Aplicaciones con Avatares AI para Demos Atractivas

Crea fácilmente recorridos de aplicaciones y explicaciones de productos cautivadoras utilizando avatares AI realistas para simplificar cualquier flujo de trabajo complejo.

Crea un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a los especialistas en marketing digital, demostrando cómo elaborar explicaciones de productos atractivas utilizando el Creador de Vídeos de Recorridos de Aplicaciones con Avatares AI de HeyGen, empleando un estilo visual animado y generación de voz en off clara para resaltar las características clave.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo profesional de 60 segundos para gestores de productos, ilustrando un flujo de trabajo eficiente para crear recorridos de aplicaciones. Este vídeo debe mantener un estilo visual limpio e instructivo con música de fondo tranquila, mostrando la facilidad de uso de Texto a vídeo desde guion y Plantillas & escenas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo amigable de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas, enfatizando cómo los avatares AI pueden crear contenido atractivo rápidamente. El vídeo debe tener un estilo visual y de audio accesible y cálido, aprovechando los Subtítulos/captions automáticos para un mayor alcance.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo completo de 90 segundos para gestores de éxito del cliente, centrado en generar vídeos detallados de recorridos para flujos de incorporación de clientes. El estilo visual debe ser claro y profesional con un tono alentador, utilizando la Biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para un intercambio versátil.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Vídeos de Recorridos con Avatares AI

Crea fácilmente recorridos de aplicaciones y explicaciones de productos atractivos con avatares AI, transformando tu texto en contenido de vídeo convincente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza introduciendo tu guion de texto o sube medios existentes. Nuestra plataforma convierte tus ideas en un vídeo de recorrido pulido utilizando capacidades de "Texto a vídeo desde guion".
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de "avatares AI" realistas para ser el presentador de tu recorrido. Tu avatar seleccionado entregará tu guion con expresiones naturales.
3
Step 3
Añade Personalización de Marca
Personaliza tu vídeo aplicando tus "Controles de marca (logo, colores)". Asegúrate de que tu recorrido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca para una apariencia y sensación consistentes.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de recorrido y utiliza "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para producirlo en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Comparte tus recorridos de aplicaciones profesionales con facilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Agiliza las Demostraciones de Flujos de Trabajo

Produce guías de vídeo claras y paso a paso con avatares AI para simplificar flujos de trabajo internos complejos y procedimientos operativos.

Preguntas Frecuentes

¿Qué ventajas ofrece HeyGen para crear vídeos de recorridos de aplicaciones con avatares AI?

HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de recorridos de aplicaciones con avatares AI atractivos con facilidad. Nuestra plataforma aprovecha avatares AI avanzados y tecnología de texto a vídeo, sirviendo como un potente generador de vídeos AI para agilizar la producción de vídeos de recorridos de alta calidad para cualquier aplicación.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la marca creativa y la personalización en las explicaciones de productos?

HeyGen actúa como un motor creativo, permitiendo una amplia personalización de marca para tus explicaciones de productos. Puedes personalizar completamente los avatares AI y utilizar diversas plantillas para asegurar que tus vídeos hablados se alineen perfectamente con la identidad y el mensaje de tu marca.

¿HeyGen admite subtítulos automáticos y texto a vídeo para una producción eficiente?

Sí, HeyGen mejora significativamente la eficiencia del flujo de trabajo al ofrecer capacidades robustas de texto a vídeo y voces sintéticas. Además, la plataforma proporciona subtítulos/captions automáticos, asegurando accesibilidad y ahorrando valioso tiempo de producción para tus proyectos de generador de vídeos AI.

¿Son beneficiosos los avatares AI de HeyGen para los flujos de formación e incorporación?

Absolutamente. Los avatares AI de HeyGen son herramientas de aprendizaje altamente efectivas para aumentar el compromiso en la formación y clarificar flujos de incorporación complejos. Ofrecen contenido educativo dinámico que capta la atención y mejora la comprensión de los aprendices.

