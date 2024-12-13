Crea un vibrante vídeo de recorrido de la aplicación de 45 segundos diseñado para nuevos usuarios ansiosos por dominar el "generador de recorrido de flujo de trabajo de avatar" de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio e intuitivo, con destacados en pantalla de la interfaz, complementado por una narración de audio amigable y alentadora. Muestra cómo los usuarios pueden transformar fácilmente sus ideas en contenido atractivo aprovechando la función "Texto a vídeo desde guion" para animar "avatares de IA" realistas.

Generar Vídeo