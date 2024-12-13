Generador de Recorrido de Flujo de Trabajo de Avatar: Crea Vídeos Instructivos Atractivos

Produce sin esfuerzo vídeos de recorrido de aplicaciones atractivos con avatares de IA realistas para simplificar procesos complejos.

Crea un vibrante vídeo de recorrido de la aplicación de 45 segundos diseñado para nuevos usuarios ansiosos por dominar el "generador de recorrido de flujo de trabajo de avatar" de HeyGen. El estilo visual debe ser limpio e intuitivo, con destacados en pantalla de la interfaz, complementado por una narración de audio amigable y alentadora. Muestra cómo los usuarios pueden transformar fácilmente sus ideas en contenido atractivo aprovechando la función "Texto a vídeo desde guion" para animar "avatares de IA" realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un impactante vídeo de marketing de 60 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y profesionales del marketing, con el objetivo de elevar sus explicaciones de productos. Este vídeo debe adoptar una estética visual dinámica y moderna, incorporando cortes rápidos y gráficos atractivos, junto con una banda sonora musical animada. Destaca cómo las capacidades de "Plantillas y escenas" y "Generación de voz en off" de HeyGen pueden producir rápidamente avatares de IA parlantes de alta calidad, mejorados aún más con "Subtítulos/captions" claros para una mayor accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de formación corporativa de 50 segundos para educadores y formadores corporativos, demostrando el poder de los "avatares de IA de cuerpo completo" para módulos de aprendizaje atractivos. La presentación visual debe ser pulida y profesional, ambientada en un entorno de estudio virtual, con una voz en off calmada y autoritaria que guíe al espectador. Enfatiza la facilidad de crear un "avatar personalizado" e integrar visuales relevantes de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" para enriquecer la experiencia de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo conciso de habilitación de ventas de 30 segundos adaptado para equipos de ventas, ilustrando cómo pueden crear rápidamente mensajes persuasivos utilizando un "generador de vídeo de IA". El estilo visual y de audio debe ser rápido e impactante, utilizando transiciones elegantes y una narración confiada y directa. Enfócate en la eficiencia de la funcionalidad "guion a creador de vídeo", demostrando cómo "Texto a vídeo desde guion" y "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" ayudan a crear contenido versátil para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Recorrido de Flujo de Trabajo de Avatar

Crea sin esfuerzo vídeos de recorrido de aplicaciones atractivos con avatares impulsados por IA y herramientas intuitivas, simplificando tu proceso de creación de contenido.

1
Step 1
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona entre una diversa gama de avatares de IA predefinidos o crea tu propio presentador digital personalizado para guiar a tu audiencia a través del flujo de trabajo.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Recorrido
Introduce tu guion detallado para el recorrido. La plataforma utiliza la tecnología de Texto a vídeo desde guion para generar automáticamente la narración del avatar.
3
Step 3
Añade Visuales y Personaliza Escenas
Mejora tu recorrido con visuales relevantes y personaliza escenas utilizando Plantillas y escenas para ilustrar claramente cada paso y característica clave de tu aplicación.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Pulido
Finaliza tu vídeo de recorrido de aplicación y aprovecha el Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para generarlo en varios formatos adecuados para tus plataformas deseadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Demostraciones de Productos Dinámicas

Produce demostraciones de productos impactantes y destacados de características de aplicaciones rápidamente con vídeos de IA para captar la atención de la audiencia y fomentar el compromiso.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Para qué se utiliza el generador de vídeo de IA de HeyGen?

HeyGen es un avanzado generador de vídeo de IA que permite a los usuarios crear vídeos profesionales utilizando avatares de IA realistas a partir de texto. Transforma tus guiones en contenido visual atractivo para marketing, formación y explicaciones de productos.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de recorrido de aplicaciones de manera eficiente?

HeyGen agiliza la creación de vídeos de recorrido de aplicaciones permitiéndote convertir guiones en guías visuales de alta calidad con avatares de IA parlantes. Su intuitivo creador de guion a vídeo y plantillas predefinidas simplifican todo el proceso de producción.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y la marca en los vídeos de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo la capacidad de crear avatares personalizados y aplicar los colores y logotipos únicos de tu marca para una marca consistente. Incluso puedes elegir entre avatares de IA de cuerpo completo para mejorar tu contenido de vídeo.

¿HeyGen admite subtítulos automáticos y múltiples idiomas?

Absolutamente. HeyGen genera automáticamente subtítulos precisos para tus vídeos, mejorando la accesibilidad y el compromiso. Este potente editor de texto a vídeo también admite una amplia gama de idiomas, haciendo que tu contenido sea globalmente relevante.

