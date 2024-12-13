Crea un vídeo convincente de 90 segundos dirigido a desarrolladores tecnológicos y startups de tecnología de la salud, ilustrando las ventajas técnicas de 'desarrollar una aplicación de Avatar de IA' que sea 'Interactiva en Tiempo Real'. El estilo visual debe ser elegante y futurista, incorporando maquetas de UI dinámicas y visualizaciones de datos, acompañado de una voz en off precisa e informativa. Destaca cómo la función de 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen puede prototipar rápidamente estos sofisticados 'avatares de IA' para la validación de conceptos y presentaciones de propuestas.

Generar Vídeo