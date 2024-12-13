Creador de Mensajes de Bienvenida con Avatar: Creación de Videos de IA Fácil

Crea videos de bienvenida personalizados y atractivos sin esfuerzo usando nuestros avatares de IA.

Crea un mensaje de bienvenida para el sitio web de 30 segundos dirigido a nuevos visitantes, con un avatar de IA amigable y profesional. El estilo visual debe ser acogedor y limpio, con una narración de audio clara y calmada. Aprovecha la función de avatares de IA de HeyGen para ofrecer mensajes de video personalizados que mejoren la interacción del usuario y escalen tus esfuerzos de saludo de manera efectiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio vibrante de 15 segundos para redes sociales, perfecto para creadores de contenido e influencers, mostrando un avatar de IA personalizado que encarne tu marca. El video debe tener un estilo visual dinámico con música de fondo animada y una locución enérgica y de tendencia. Utiliza la capacidad de texto a video de HeyGen para generar rápidamente videos de calidad de estudio para tus plataformas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video informativo de 45 segundos para comunicación interna, dirigido a dar la bienvenida a nuevos empleados en un entorno corporativo. El estilo visual debe ser limpio y profesional, complementado por una locución tranquilizadora y clara. Implementa la generación de locuciones de HeyGen para crear videos profesionales con un tono consistente, fomentando una impresión inicial positiva con un avatar de IA personalizado.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio de marketing llamativo de 20 segundos para el lanzamiento de un producto, con un avatar de IA parlante con expresiones faciales animadas y realistas. Dirígete a clientes potenciales con un estilo visual moderno y enérgico, acompañado de música de fondo persuasiva. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para construir la identidad de tu marca y generar contenido atractivo a gran escala rápidamente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Mensajes de Bienvenida con Avatar

Crea mensajes de bienvenida en video atractivos y personalizados sin esfuerzo con un avatar de IA parlante. Transforma tus saludos en experiencias memorables para cualquier plataforma.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA o sube tu propia imagen para crear un clon digital que resuene con tu marca.
2
Step 2
Añade tu Guion
Simplemente escribe o pega tu guion de mensaje de bienvenida. Nuestro editor de texto a video admite múltiples idiomas para una audiencia global.
3
Step 3
Elige una Voz
Selecciona de una amplia gama de actores de voz de IA para que coincida perfectamente con el tono deseado y entregue tu mensaje de bienvenida de manera natural a través de la generación de locuciones.
4
Step 4
Genera tu Video
Con un solo clic, genera tu mensaje de bienvenida en video de calidad profesional, listo para tu sitio web, redes sociales o alcance personalizado.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza la Incorporación de Empleados y Equipos

.

Da la bienvenida a nuevos empleados con videos de avatares de IA consistentes y atractivos, asegurando una introducción fluida y personalizada a tu organización.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puedo crear un avatar de IA personalizado con HeyGen?

HeyGen te permite crear avatares de IA personalizados al permitirte subir tu propia imagen o elegir de una diversa biblioteca. Luego puedes personalizar su apariencia y vestimenta, asegurando que tu clon digital represente perfectamente tu marca o mensaje para contenido atractivo a gran escala.

¿Cuál es el proceso de HeyGen para generar videos a partir de texto?

Con HeyGen, generar videos profesionales es sencillo. Simplemente añade tu guion, y nuestro editor de texto a video, potenciado por tecnología avanzada de actores de voz de IA, transformará tu texto en videos de cabezas parlantes atractivos, completos con una locución de sonido natural.

¿Puede HeyGen ayudar a crear mensajes de video personalizados para mi audiencia?

¡Absolutamente! HeyGen es perfecto para crear mensajes de video personalizados, como mensajes de bienvenida con avatares o contenido llamativo para redes sociales. Nuestra plataforma te ayuda a crear contenido atractivo a gran escala, ideal para anuncios de marketing, videos de ventas o mensajes de bienvenida en sitios web.

¿HeyGen admite múltiples idiomas para videos de avatares de IA?

Sí, HeyGen admite una amplia gama de idiomas, lo que te permite producir videos de avatares de IA profesionales para audiencias diversas en todo el mundo. Nuestra avanzada tecnología de actores de voz de IA asegura que tu mensaje se entregue de manera clara y efectiva en más de 140 idiomas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo