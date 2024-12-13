Creador de Vídeos de Formación para Voluntarios con Avatares: Crea Vídeos de IA Atractivos

Crea experiencias de formación atractivas para voluntarios con avatares de IA, haciendo que la integración sea eficiente y memorable.

Crea un vídeo de bienvenida de 1 minuto para nuevos voluntarios de una organización sin ánimo de lucro, con un avatar de IA personalizado y amigable que los guíe a través de los pasos iniciales. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, acompañado de una voz de IA clara y tranquilizadora, demostrando lo fácil que es crear vídeos atractivos con avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un módulo de formación técnica de 90 segundos para voluntarios experimentados, explicando una nueva actualización del sistema específica para tareas. Este vídeo debe adoptar un estilo visual nítido e instructivo con superposiciones de texto en pantalla y un actor de voz de IA preciso, destacando la eficiencia de generar contenido directamente desde un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una pieza promocional de 45 segundos dirigida a atraer potenciales voluntarios, mostrando los aspectos gratificantes del servicio comunitario. El estilo del vídeo debe ser dinámico y alentador, con música vibrante y cortes rápidos de imágenes positivas, utilizando las diversas plantillas y escenas de vídeo de HeyGen para crear un mensaje impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo introductorio de 2 minutos para un programa de voluntariado global, asegurando la accesibilidad para una audiencia diversa. La presentación visual contará con varios avatares de IA de diferentes orígenes, apoyados por subtítulos/captions claros y sincronizados para acomodar capacidades multilingües, enfatizando el alcance global que se puede lograr con las herramientas de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación para Voluntarios con Avatares

Produce fácilmente vídeos de formación profesional y atractivos para voluntarios con avatares de IA, transformando tus guiones en contenido dinámico y accesible para una integración eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación directamente en el editor. Nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion convertirá automáticamente tu material escrito en diálogo hablado, proporcionando una base clara y consistente para la formación de tus voluntarios.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa colección de avatares de IA listos para usar, o sube tu propio avatar de IA personalizado. Este presentador virtual transmitirá tu mensaje, creando vídeos de IA atractivos que resuenen con tus voluntarios y mejoren su experiencia de integración.
3
Step 3
Añade Visuales y Subtítulos
Mejora el impacto de tu vídeo incorporando imágenes, vídeos y música de fondo relevantes de nuestra extensa biblioteca de medios. Mejora la accesibilidad y comprensión generando subtítulos/captions automáticos para todo el contenido hablado, asegurando que tu formación para voluntarios sea inclusiva.
4
Step 4
Aplica la Marca y Exporta
Finaliza tu vídeo de formación aplicando la marca de tu organización, incluyendo logotipos y colores, utilizando nuestros controles de marca. Una vez completo, exporta tus vídeos de formación para voluntarios de alta calidad, listos para su distribución e integración en tu sistema de gestión de aprendizaje.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Instrucciones Complejas para Voluntarios

Aprovecha los avatares de IA para explicar claramente procedimientos complejos, pautas de seguridad o escenarios éticos a los voluntarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de contenido para el Creador de Vídeos de Formación de IA?

HeyGen transforma guiones en vídeos de IA atractivos con avatares de IA realistas y actores de voz de IA expresivos, actuando como un potente Creador de Vídeos de Formación de IA. Añade automáticamente subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad en la integración efectiva de voluntarios y varios vídeos de formación corporativa.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos personalizados de bienvenida para voluntarios y de formación general?

Absolutamente, HeyGen ofrece un versátil Creador de Vídeos de Formación de IA con una variedad de plantillas de vídeo y opciones para avatares de IA personalizados. Esto permite a las organizaciones producir vídeos de IA altamente atractivos adaptados para la bienvenida de voluntarios, vídeos de formación para empleados y otras necesidades de instrucción específicas.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para avatares de IA y la marca de vídeo en HeyGen?

HeyGen ofrece amplios controles de marca y la capacidad de crear un avatar de IA personalizado para asegurar que tus avatares de IA parlantes y vídeos se alineen perfectamente con la identidad de marca de tu organización. El editor de texto a vídeo intuitivo permite una personalización detallada de cada elemento visual y de audio.

¿Ofrece HeyGen características para un alcance global y gestión simplificada de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona robustas capacidades multilingües y subtítulos/captions autogenerados, permitiendo que tus vídeos potenciados por IA lleguen a una audiencia global. Mientras simplifica el proceso de creación, HeyGen también puede soportar la integración con LMS para una distribución y gestión eficiente de tus vídeos de IA atractivos.

