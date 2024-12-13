Crea un vídeo instructivo de 1 minuto para formadores corporativos y profesionales de L&D, demostrando lo fácil que es convertir su material de formación en módulos atractivos. El vídeo debe presentar visuales limpios y profesionales y una voz en off autoritaria, destacando la eficiencia de la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para producir Vídeos de Formación de alta calidad a través de un avanzado Generador de Vídeos AI.

