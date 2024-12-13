Generador de Formación Universitaria de Avatares: Crea Cursos Atractivos

Genera Vídeos de Formación AI dinámicos con facilidad, aprovechando avatares AI para aumentar el compromiso del alumno y el aprendizaje personalizado.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto para formadores corporativos y profesionales de L&D, demostrando lo fácil que es convertir su material de formación en módulos atractivos. El vídeo debe presentar visuales limpios y profesionales y una voz en off autoritaria, destacando la eficiencia de la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para producir Vídeos de Formación de alta calidad a través de un avanzado Generador de Vídeos AI.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional de 90 segundos dirigido a educadores y creadores de cursos en línea, mostrando el poder del aprendizaje personalizado. Este vídeo utilizará visuales modernos y atractivos y una voz dinámica y alentadora para ilustrar cómo HeyGen permite la creación de avatares personalizados, permitiéndoles construir instructores virtuales únicos y mejorar el compromiso del alumno.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un corto de marketing de 45 segundos para profesionales del marketing, creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas, enfatizando la versatilidad de un generador de avatares AI. El vídeo debe exhibir visuales dinámicos y elegantes junto con una voz persuasiva y optimista, demostrando lo rápido que los usuarios pueden crear contenido de Vídeo de Avatar Digital impactante utilizando las diversas Plantillas y escenas de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo técnico de 2 minutos para instructores técnicos y nuevos empleados en procesos de incorporación con sistemas complejos. Emplea visuales detallados y capturas de pantalla junto con una voz explicativa precisa, ilustrando cómo navegar por una plataforma interna compleja de 'generador de formación universitaria de avatares'. Este vídeo aprovechará la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar la máxima claridad y accesibilidad, mostrando una integración efectiva de tutor AI para instrucción técnica compleja.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Formación Universitaria de Avatares

Crea vídeos de formación atractivos y efectivos sin esfuerzo. Transforma tu contenido educativo en experiencias visuales dinámicas con avatares AI personalizados y herramientas de aprendizaje integradas, fomentando un mayor compromiso del alumno.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI o crea uno personalizado para representar a tu instructor virtual. Este paso aprovecha la función de avatares AI de HeyGen para un aprendizaje personalizado.
2
Step 2
Pega Tu Guion
Introduce tu material de formación directamente como texto. Nuestra plataforma transforma tu guion en un diálogo hablado atractivo, haciendo que tu contenido sea accesible para Vídeos de Formación AI usando Texto a vídeo desde guion.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Integra el logo de tu organización y los colores de tu marca usando controles de Branding, y selecciona entre varias plantillas de vídeo para asegurar un aspecto consistente y profesional para tu contenido universitario.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo
Produce tu vídeo de formación final de manera rápida y eficiente. Exporta en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, dando vida a tu creación de vídeo AI generado para un mayor compromiso del alumno con redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Contenido Motivacional Atractivo

.

Produce vídeos motivacionales atractivos con Avatares AI para el desarrollo estudiantil, el bienestar y la formación en habilidades blandas dentro de entornos universitarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de Avatares AI personalizados para la formación?

HeyGen permite a los usuarios diseñar y desplegar Avatares AI personalizados, transformando texto en contenido de vídeo AI dinámico. Este avanzado generador de avatares AI permite experiencias de aprendizaje personalizadas al integrar instructores virtuales en los materiales de formación.

¿Puede el Generador de Vídeos AI de HeyGen mejorar el compromiso del alumno en cursos en línea?

Absolutamente. El Generador de Vídeos AI de HeyGen aumenta el compromiso del alumno creando contenido interactivo y experiencias de aprendizaje personalizadas. Sus instructores virtuales entregan información de manera efectiva, haciendo que los cursos en línea sean más dinámicos e impactantes.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para crear Vídeos de Avatar Digital?

HeyGen proporciona capacidades técnicas robustas para la creación de Vídeos de Avatar Digital, incluyendo texto a vídeo desde guiones y generación de voz en off realista. Los usuarios pueden integrar avatares AI como instructores virtuales, simplificando la producción de Vídeos de Formación AI de alta calidad.

¿Cómo se puede usar HeyGen como un generador de formación universitaria de avatares?

HeyGen sirve como un generador efectivo de formación universitaria de avatares al simplificar la creación de Vídeos de Formación AI profesionales. Su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y poderoso generador de avatares AI permiten una producción rápida y escalable de contenido educativo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo