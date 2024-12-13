Crea un vídeo conciso de 45 segundos para nuevos usuarios de software, guiándolos a través de un problema común de inicio de sesión. El estilo visual debe ser limpio y tranquilizador, con un avatar de AI demostrando cada paso claramente, acompañado de una voz en off amigable. Utiliza la capacidad de avatares de AI de HeyGen para hacer que las instrucciones sean comprensibles y fáciles de seguir, convirtiéndolo en un resultado ideal de 'creador de vídeos de guía de resolución de problemas'.

Generar Vídeo