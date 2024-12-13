Imagina un vídeo promocional de 45 segundos dirigido a agencias de viajes y empresas de turismo, mostrando cómo un generador de avatares de última generación puede crear experiencias personalizadas para los clientes. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, con diversos avatares de IA interactuando con destinos turísticos escénicos, acompañado de música de fondo animada y una voz en off clara y profesional que explique los beneficios de las personas digitales. Este vídeo aprovecharía la función de avatares de IA de HeyGen para dar vida a estas experiencias de viaje virtuales, enfatizando la integración sin fisuras.

