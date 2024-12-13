Creador de Vídeos de Entrenamiento con Avatares: Crea Vídeos de IA Fácilmente

Produce rápidamente vídeos de formación corporativa profesional y contenido de introducción utilizando potentes avatares de IA.

Crea un vídeo instructivo convincente de 1 minuto diseñado para desarrolladores de software y líderes técnicos, demostrando cómo generar rápidamente explicaciones técnicas. Visualmente, este vídeo debe presentar elementos de interfaz de usuario animados y limpios, y fragmentos de código claros, complementados con una pista de audio animada y profesional. Utiliza la potente función de texto a vídeo de HeyGen para dar vida a sofisticados avatares de IA, ilustrando conceptos técnicos complejos con facilidad.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de introducción de 1,5 minutos dirigido a nuevos empleados en un entorno corporativo, centrado en la cultura de la empresa y los procedimientos esenciales. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, mostrando diversos avatares de IA interactuando en entornos de oficina profesionales, mientras que el audio mantiene un tono calmado, instructivo y tranquilizador. Este vídeo debe aprovechar los subtítulos de HeyGen para accesibilidad, asegurando que todos los vídeos de formación cruciales sean comprendidos en toda la organización.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y creadores de contenido que buscan soluciones eficientes de producción de vídeo. Visualmente, el vídeo debe ser rápido, destacando varias plantillas y escenas pre-diseñadas con animaciones vibrantes, subrayadas por una pista de audio enérgica e inspiradora. Demuestra cómo el creador de avatares de IA de HeyGen simplifica la creación de contenido atractivo de formato corto.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un módulo de e-learning integral de 2 minutos para formadores técnicos y gerentes de producto, detallando una nueva función de software. El enfoque visual debe incorporar capturas de pantalla detalladas del producto y grabaciones de pantalla precisas, acompañadas de una narración autoritaria e informativa. Utiliza HeyGen como generador de vídeos de IA para agilizar el proceso de creación, centrándote en la generación de narraciones claras para explicar funcionalidades complejas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Entrenamiento con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos de formación atractivos y profesionales con avatares de IA y tecnología inteligente de texto a vídeo, transformando tus guiones en contenido dinámico.

1
Step 1
Crea tu Guion y Elige un Avatar de IA
Comienza pegando tu guion de vídeo de formación. Luego, selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA de HeyGen o crea uno personalizado, dando vida a tu contenido a través de nuestra avanzada tecnología de texto a vídeo.
2
Step 2
Añade Visuales y Marca
Mejora tu vídeo incorporando medios de la biblioteca integrada. Usa los controles de marca de HeyGen para aplicar el logotipo y los colores de tu empresa, asegurando una apariencia consistente y profesional para todos tus vídeos de formación corporativa.
3
Step 3
Genera Narración y Subtítulos
Aprovecha la generación de narración de HeyGen para convertir tu guion en audio de sonido natural. Añade fácilmente subtítulos a tu vídeo, haciendo que tu contenido de formación sea accesible y claro para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de entrenamiento con avatares previsualizándolo. Una vez perfecto, utiliza las funciones de redimensionamiento de relación de aspecto y exportación de HeyGen para descargar tu vídeo de alta calidad, listo para su distribución en cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Contenido de Formación Especializado

.

Transforma información compleja en vídeos de formación claros y fáciles de entender para industrias específicas o temas detallados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo crea HeyGen vídeos de cabezas parlantes de IA usando solo texto?

HeyGen aprovecha la avanzada tecnología de "texto a vídeo" para transformar tus guiones escritos en dinámicos "vídeos de cabezas parlantes de IA". Nuestra plataforma genera "avatares de IA" realistas que articulan tu mensaje, funcionando efectivamente como un potente "generador de vídeos de IA" sin necesidad de edición de vídeo compleja.

¿Puede HeyGen incorporar elementos específicos de mi marca en los "vídeos de formación corporativa"?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote integrar sin problemas logotipos y colores de marca en tus "vídeos de formación corporativa". También puedes crear "avatares personalizados" para mantener una presencia de marca consistente y profesional en todo tu contenido.

¿Qué características técnicas mejoran la eficiencia al producir "vídeos de introducción" con HeyGen?

HeyGen agiliza la producción de "vídeos de introducción" con características como la generación instantánea de "subtítulos" y una rica biblioteca de "plantillas". Nuestro intuitivo "editor de vídeo" simplifica aún más el proceso, permitiendo ajustes rápidos y resultados finales pulidos para un e-learning efectivo.

¿HeyGen admite "múltiples idiomas" y varios formatos de vídeo para un mayor alcance?

Sí, HeyGen está diseñado para la comunicación global, apoyando la creación de contenido en "múltiples idiomas" para audiencias diversas. Además, nuestra plataforma ofrece opciones flexibles de "redimensionamiento de relación de aspecto" y varias opciones de exportación para asegurar que tus vídeos estén perfectamente optimizados para cualquier canal de distribución.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo