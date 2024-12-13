Generador de Vídeos de Entrenamiento con Avatares: Crea Cursos AI Atractivos

Transforma tus guiones en vídeos de entrenamiento profesionales utilizando nuestra potente función de texto a vídeo desde guion para contenido dinámico impulsado por AI.

Crea un vibrante vídeo explicativo de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas ansiosos por lanzar nuevos productos, con un estilo visual brillante y enérgico, música de fondo animada y una voz en off clara y segura. Este vídeo debe resaltar la facilidad de uso de los "Templates & scenes" de HeyGen para producir rápidamente contenido de aspecto profesional, mostrando lo fácil que es generar "vídeos explicativos" atractivos para cautivar a su audiencia.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una pieza promocional elegante de 45 segundos para los especialistas en marketing en redes sociales, enfatizando visuales modernos, transiciones dinámicas y una voz profesional de avatar AI. El propósito del vídeo es demostrar cómo los "avatares AI" de HeyGen pueden producir "vídeos de calidad de estudio" con un esfuerzo mínimo, ofreciendo una nueva vía para la generación de contenido creativo que involucre efectivamente a su audiencia.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo instructivo de 60 segundos para educadores y formadores corporativos que introduzca un concepto complejo, adoptando un estilo visual informativo y claro con un tono amigable, incorporando texto en pantalla y visuales de apoyo. Utiliza la función "Text-to-video from script" de HeyGen para ilustrar cómo un guion detallado puede transformarse en un vídeo pulido, destacando las "funciones de personalización" de la plataforma para experiencias de aprendizaje a medida.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un saludo lúdico de 15 segundos para creadores de contenido que deseen añadir un toque personal a sus publicaciones cortas en redes sociales, completo con música pegajosa y visuales animados que podrían parecer "fotos parlantes". Este breve clip debe mostrar las potentes capacidades de "generación de voz en off" de HeyGen, demostrando cómo los creadores pueden dotar a sus mensajes de matices vocales únicos, haciendo su contenido corto más atractivo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funcionan los Generadores de Vídeos de Entrenamiento con Avatares

Transforma fácilmente tu contenido de entrenamiento en vídeos atractivos y profesionales con avatares AI y potentes herramientas de generación, haciendo el aprendizaje más impactante.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar AI y Guion
Elige entre una diversa gama de avatares AI o crea uno personalizado. Luego, introduce tu guion de entrenamiento para iniciar el proceso de generación de vídeo.
2
Step 2
Personaliza Visuales y Voz
Mejora tu vídeo con elementos de marca como logotipos y colores. Utiliza la generación de voz en off para seleccionar una voz adecuada, asegurando una salida de alta calidad.
3
Step 3
Aplica Templates y Subtítulos
Utiliza templates y escenas pre-diseñados para estructurar tu vídeo de entrenamiento. Genera automáticamente subtítulos precisos, apoyando contenido multilingüe para un mayor alcance.
4
Step 4
Genera y Exporta tu Vídeo
Revisa tu vídeo de entrenamiento final en la plataforma de vídeo AI. Expórtalo en el aspecto y resolución deseados, listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos para la Educación

.

Transforma temas intrincados en vídeos dirigidos por avatares AI fácilmente digeribles e impactantes, mejorando la comprensión y la efectividad educativa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de calidad de estudio con avatares AI?

HeyGen permite a los usuarios generar sin esfuerzo "vídeos de calidad de estudio" aprovechando avanzados "avatares AI". Nuestra plataforma transforma guiones en contenido de vídeo atractivo, completo con "avatares AI" realistas y elementos de marca personalizables, haciendo accesible la producción profesional de "generadores de vídeo AI".

¿Qué tipo de contenido puedo producir usando el generador de vídeo AI de HeyGen?

Con el versátil "generador de vídeo AI" de HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido, incluidos "vídeos explicativos", "vídeos de entrenamiento" y material de marketing. Nuestra plataforma admite la conversión de "texto a vídeo", generación de voz en off y ofrece varios "templates" para iniciar tus proyectos.

¿Puede HeyGen transformar imágenes estáticas en fotos parlantes atractivas?

Sí, HeyGen cuenta con la capacidad de dar vida a imágenes fijas creando "fotos parlantes" dinámicas. Esta innovadora función te permite animar retratos con voces realistas, transmitiendo tu mensaje de manera cautivadora y personalizada usando nuestro "generador de avatares AI".

¿Qué funciones de personalización ofrece HeyGen para vídeos AI personalizados?

HeyGen proporciona extensas "funciones de personalización" para asegurar que tus "vídeos AI" reflejen la identidad única de tu marca. Puedes aplicar controles de marca, integrar tu logo y colores de marca, y elegir de una rica biblioteca de medios para crear contenido de vídeo altamente personalizado e impactante.

