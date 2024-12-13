Desarrolla un vídeo instructivo de 90 segundos para profesionales de RRHH, mostrando cómo el creador de escenarios de entrenamiento con avatares de HeyGen puede optimizar la incorporación de nuevos empleados. El estilo visual debe ser profesional y acogedor, presentando diversos avatares de IA interactuando en escenarios comunes de trabajo, acompañado de una voz en off clara y alentadora. Destaca la facilidad de crear contenido atractivo utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para generar diálogos dinámicos para una formación personalizada.

Generar Vídeo