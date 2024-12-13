Creador de Escenarios de Entrenamiento con Avatares: Construye Aprendizajes Inmersivos
Diseña formación corporativa personalizada e interactiva con avatares de IA realistas personalizados utilizando los potentes avatares de IA de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de recorrido técnico de 2 minutos dirigido a desarrolladores de software, demostrando la creación de una simulación de software compleja utilizando entrenamiento basado en escenarios. Emplea avatares de IA personalizados para representar interacciones de usuario dentro del software, con una estética visual limpia y altamente detallada y un estilo de audio preciso y explicativo. Enfatiza cómo la generación de voz en off y los subtítulos/captions de HeyGen aseguran claridad en la instrucción técnica.
Produce un vídeo promocional de 60 segundos dirigido a departamentos globales de L&D, ilustrando el poder de los presentadores virtuales para impartir formación en múltiples opciones de idioma. Los visuales deben ser dinámicos y representativos a nivel global, mostrando varios avatares de IA hablando diferentes idiomas, respaldados por una pista de audio confiada y multilingüe. Este vídeo debe subrayar la capacidad de HeyGen para desplegar avatares de IA con Texto a vídeo desde guion para un amplio alcance.
Diseña un vídeo tutorial de 75 segundos para diseñadores instruccionales, detallando los pasos técnicos para producir un módulo de vídeo interactivo para formación corporativa. El estilo visual debe ser demostrativo, enfocándose en la interfaz de HeyGen, con una guía de audio práctica y optimista. Destaca lo fácil que es aprovechar las plantillas preconstruidas y el editor de Texto a vídeo desde la función de Plantillas y escenas de HeyGen para acelerar la producción de vídeos y mejorar las experiencias de formación personalizadas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande la Creación de Cursos de Formación.
Genera cursos de formación más completos y alcanza de manera efectiva a una audiencia global más amplia.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aumenta el compromiso y las tasas de retención de los aprendices incorporando contenido dinámico potenciado por IA.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos con avatares de IA?
HeyGen simplifica la producción de vídeos convirtiendo guiones de texto en vídeos atractivos con avatares de IA realistas. Nuestra plataforma te permite crear contenido de alta calidad rápidamente, haciendo que la creación de vídeos complejos sea accesible para todos.
¿Puede HeyGen crear avatares de IA personalizados para formación personalizada?
Absolutamente, HeyGen permite la creación de avatares de IA personalizados, incluidos gemelos digitales, perfectos para formación personalizada y escenarios de formación corporativa. Esta capacidad asegura que tus presentadores virtuales resuenen auténticamente con tu audiencia.
¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para una edición de texto a vídeo robusta?
HeyGen proporciona características técnicas robustas para la edición de texto a vídeo, incluyendo generación avanzada de voz en off, subtítulos automáticos y soporte para múltiples opciones de idioma. Estas herramientas permiten a los usuarios producir contenido de vídeo altamente pulido y accesible sin esfuerzo.
¿Cómo puede HeyGen mejorar la formación basada en escenarios con vídeos interactivos?
HeyGen mejora significativamente la formación basada en escenarios permitiéndote construir vídeos interactivos con diálogos generados por IA y avatares realistas. Esto crea experiencias de aprendizaje dinámicas e inmersivas, transformando la formación tradicional en simulaciones atractivas.