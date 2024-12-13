Generador de Escenarios de Formación con Avatares para un Aprendizaje Dinámico

Crea formación basada en escenarios atractivos utilizando avatares de IA realistas para un desarrollo efectivo de habilidades de los empleados.

Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de avatares de IA puede revolucionar su creación de contenido. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con una voz en off animada y segura. Destaca la facilidad de transformar un guion simple en un vídeo profesional utilizando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, ideal para campañas rápidas en redes sociales o anuncios de productos, demostrando un alcance de marketing eficiente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo informativo de 60 segundos diseñado para departamentos de recursos humanos y gerentes de formación, ilustrando el poder de los avatares de IA personalizados para la formación de empleados. Adopta una estética visual clara y atractiva con una narración amigable y alentadora. Enfatiza cómo los "Avatares de IA" de HeyGen proporcionan experiencias de formación consistentes y escalables, permitiendo a las organizaciones implementar módulos de aprendizaje personalizados de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo conciso de 30 segundos dirigido a equipos de atención al cliente y formadores de centros de llamadas, demostrando un generador innovador de escenarios de formación con avatares. La presentación visual debe ser dinámica y práctica, con un estilo de audio nítido y directo. Muestra cómo la "Generación de voz en off" de HeyGen puede crear voces de personajes distintas dentro de estos escenarios de rol en atención al cliente, mejorando el realismo y preparando a los agentes para interacciones diversas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo inspirador de 50 segundos para profesionales que buscan aprendizaje en línea atractivo y especialistas en L&D, destacando sesiones de formación virtual impartidas por avatares realistas. Emplea un estilo visual moderno y pulido acompañado de una voz articulada y motivacional. Ilustra cómo la capacidad de "Plantillas y escenas" de HeyGen puede configurar rápidamente entornos de aprendizaje diversos e inmersivos, haciendo que temas complejos sean accesibles y cautivadores.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Escenarios de Formación con Avatares

Crea fácilmente vídeos de formación atractivos basados en escenarios con avatares de IA. Eleva las experiencias de aprendizaje de tus empleados y ofrece contenido impactante.

1
Step 1
Crea Tu Escenario de Formación
Comienza escribiendo o pegando tu guion de formación. Nuestro editor intuitivo utiliza la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para delinear escenarios y diálogos específicos, formando la base de tu formación basada en escenarios.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para representar a tu formador o personajes. También puedes crear avatares de IA personalizados para que se ajusten perfectamente a tu marca y necesidades de formación.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Mejora tu escenario con visuales relevantes, música de fondo y accesorios de nuestra biblioteca de medios/soporte de stock. Aplica controles de marca como logotipos y colores personalizados para mantener una identidad corporativa consistente en tus sesiones de formación virtual.
4
Step 4
Genera y Refina Tu Vídeo
Una vez que tu escenario esté completo, genera tu vídeo de avatar de IA. Revisa el resultado, añade subtítulos/captions para accesibilidad y realiza los ajustes finales para asegurar que tu formación de empleados sea pulida y efectiva antes de exportar.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Médicos y Mejora la Educación en Salud

.

Aclara temas médicos complejos y eleva la educación en salud con contenido generado por IA fácilmente digerible y simulaciones de escenarios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejoran los avatares de IA de HeyGen la creación de vídeos?

HeyGen te permite crear avatares de IA realistas que presentan información de manera natural, transformando texto en contenido de vídeo atractivo. Estos avatares de IA personalizados agilizan el proceso de producción para diversas aplicaciones.

¿Puede HeyGen generar escenarios para sesiones de formación virtual?

Sí, HeyGen es ideal para generar formación basada en escenarios y sesiones de formación virtual, permitiéndote crear contenido educativo dinámico con avatares de IA para una formación efectiva de empleados.

¿Qué opciones de personalización están disponibles al crear avatares de IA con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear tu propio avatar de IA y personalizarlos mediante edición de texto a vídeo, clonación de voz y varios controles de marca para satisfacer tus necesidades específicas.

Más allá de la formación, ¿dónde se puede aplicar el generador de vídeos de avatares de IA de HeyGen?

El generador de vídeos de avatares de IA de HeyGen es versátil, sirviendo para propósitos como marketing, atención al cliente y creación de gemelos digitales para diversas necesidades de comunicación. También admite múltiples idiomas para un alcance global.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo