Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing y propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un generador de avatares de IA puede revolucionar su creación de contenido. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con una voz en off animada y segura. Destaca la facilidad de transformar un guion simple en un vídeo profesional utilizando la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen, ideal para campañas rápidas en redes sociales o anuncios de productos, demostrando un alcance de marketing eficiente.

Generar Vídeo