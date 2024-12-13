Creador de Ayuntamientos Virtuales: Construye Tu Mundo Digital Épico

Crea tu Ayuntamiento digital definitivo con facilidad; utiliza avatares de IA para dar vida a tu guía de construcción y experiencias épicas.

Crea un vibrante vídeo de 45 segundos que demuestre la facilidad de uso de un creador de ayuntamientos virtuales, dirigido a aspirantes a planificadores de ciudades virtuales y nuevos usuarios de herramientas de creación de avatares. El vídeo debe contar con visuales brillantes y atractivos y una voz en off animada, mostrando cómo diseñar rápidamente un impresionante "Ayuntamiento" virtual utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para guiar a los usuarios paso a paso, con un avatar de IA amigable.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un dinámico vídeo promocional de 30 segundos que muestre la épica experiencia de construcción dentro de un entorno virtual "CREADOR DE CASAS". Dirigido a jugadores y entusiastas de mundos virtuales que buscan experiencias de construcción inmersivas, esta pieza debe utilizar visuales cinematográficos y una banda sonora envolvente, destacando las vastas posibilidades disponibles a través de las diversas Plantillas y escenas de HeyGen y el amplio soporte de biblioteca de medios/stock para crear una estructura verdaderamente única.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una guía técnica de 60 segundos para usuarios intermedios, centrada en técnicas avanzadas de construcción dentro de un "creador de ayuntamientos virtuales". El vídeo necesita visuales limpios de estilo tutorial y una voz en off clara y concisa generada por la función de generación de voz en off de HeyGen, complementada con Subtítulos precisos para explicar mecánicas de construcción intrincadas y principios de diseño.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un inspirador vídeo de 40 segundos para creadores de contenido, animándolos a compartir sus creaciones únicas de "construcción" del "creador de ayuntamientos virtuales" y obtener más visualizaciones. El vídeo debe contar con visuales optimizados para redes sociales con música de fondo en tendencia, demostrando cómo el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen pueden adaptar el contenido para varias plataformas, potencialmente presentando diversos avatares de IA mostrando diferentes estructuras virtuales.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Ayuntamientos Virtuales

Crea sin esfuerzo vídeos atractivos de ayuntamientos virtuales con avatares de IA y potentes herramientas de personalización, asegurando que tu mensaje resuene claramente.

1
Step 1
Selecciona Tu Escenario Virtual
Comienza seleccionando entre Plantillas y escenas pre-diseñadas para establecer el telón de fondo perfecto para tu proyecto de creador de ayuntamientos virtuales.
2
Step 2
Añade Tu Mensaje Importante
Introduce tu guion y deja que Texto a vídeo desde guion genere una voz en off natural, asegurando que todos los puntos clave de tu guía estén claramente articulados.
3
Step 3
Aplica un Acabado Profesional
Mejora tu vídeo con tus controles de Marca, incluyendo logotipos y colores, para alinearlo perfectamente con tu experiencia visual deseada.
4
Step 4
Exporta Tu Ayuntamiento
Finaliza tu vídeo de Ayuntamiento virtual, ajustándolo con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones según sea necesario, y compártelo con tu audiencia para una comunicación impactante.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsa el Compromiso de Formación e Información

.

Eleva el compromiso y asegura una mejor retención para tus actualizaciones de ayuntamientos virtuales e instrucciones detalladas de guías de construcción con vídeos potenciados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Puede HeyGen ayudar a crear un vídeo de creador de ayuntamientos virtuales?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de alta calidad, como un vídeo estilo "ayuntamiento", aprovechando avatares de IA realistas. Puedes generar rápidamente una "guía" completa sin necesidad de experiencia compleja en edición de vídeo.

¿Qué tipo de vídeos de "guía de construcción" puede crear HeyGen?

Con HeyGen, puedes transformar guiones de texto en atractivos vídeos de "guía de construcción", perfectos para explicar conceptos complejos. Simplemente introduce tu guion, y la tecnología de texto a vídeo de HeyGen dará vida a tu "guía" con avatares de IA y voces en off.

¿Ofrece HeyGen herramientas para mejorar mi experiencia de creación de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona un conjunto robusto de herramientas que incluyen plantillas personalizables, controles de marca y una biblioteca de medios para elevar tu producción de vídeo. Esto asegura una "experiencia" de creación de "vídeos" épica y profesional para todos los usuarios.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a aumentar las "visualizaciones" y "suscriptores" de mi canal?

Al crear contenido de "vídeo" atractivo y consistente utilizando la plataforma de IA de HeyGen, puedes atraer más "visualizaciones" y aumentar tus "suscriptores". HeyGen facilita la producción de vídeos profesionales, mejorando el compromiso general de tu canal.

