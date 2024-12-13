Crea un vibrante vídeo de 45 segundos que demuestre la facilidad de uso de un creador de ayuntamientos virtuales, dirigido a aspirantes a planificadores de ciudades virtuales y nuevos usuarios de herramientas de creación de avatares. El vídeo debe contar con visuales brillantes y atractivos y una voz en off animada, mostrando cómo diseñar rápidamente un impresionante "Ayuntamiento" virtual utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen para guiar a los usuarios paso a paso, con un avatar de IA amigable.

Generar Vídeo