Crea un vídeo promocional cautivador de 45 segundos dirigido a equipos de comunicación corporativa, mostrando cómo nuestro generador de reuniones generales con avatares eleva la marca interna. El estilo visual debe ser elegante y profesional, con elementos de marca personalizados integrados sin problemas en entornos virtuales, acompañado de una banda sonora corporativa inspiradora y una locución clara y articulada. Destaca la facilidad de uso de los avatares de AI y las opciones de personalización para mantener una imagen de empresa coherente, enfatizando la capacidad de "AI avatars" de HeyGen para la creación de presentadores personalizados.

Generar Vídeo