Genera un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a desarrolladores de software y profesionales de TI, ilustrando cómo el creador de vídeos explicativos de AI de HeyGen simplifica las explicaciones técnicas complejas. El estilo visual debe ser limpio y moderno, con gráficos nítidos y una voz en off de AI segura y clara, demostrando la facilidad de transformar un guion en una presentación dinámica utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para crear Avatares de AI realistas para diversos casos de uso.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Para departamentos de recursos humanos y formadores corporativos, crea un vídeo de introducción de 90 segundos utilizando el Creador de Avatares Explicativos de HeyGen para presentar las políticas de la empresa. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional pero amigable con una voz de AI tranquilizadora, guiando a los nuevos empleados a través de información esencial utilizando Plantillas y escenas personalizables, y destacando la robusta generación de Voz en off de HeyGen para asegurar un mensaje de marca consistente en materiales de formación y orientación.
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para equipos de marketing global y creadores de contenido, mostrando la rapidez con la que se puede generar contenido multilingüe. El estilo visual debe ser rápido y enérgico, con diferentes voces de AI demostrando opciones de idioma, mejorado aún más por Subtítulos/captions automáticos. Enfatiza la eficiencia de la creación de texto a vídeo de HeyGen y su redimensionamiento y exportación de Aspecto para diversos requisitos de plataformas.
Imagina un vídeo explicativo integral de 2 minutos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y productores de vídeo freelance, demostrando cómo crear contenido atractivo desde cero. Este vídeo debe presentar un estilo visual creativo e ilustrativo acompañado de una voz de AI entusiasta, aprovechando la extensa biblioteca de Medios/soporte de stock de HeyGen para visuales ricos y avatares de AI personalizables para personalizar mensajes, haciendo que el proceso de creación de contenido sea accesible y poderoso para cualquier proyecto de vídeos explicativos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Explicativos de Telemedicina con Avatares

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos de telemedicina profesionales con Avatares de AI. Transforma información médica compleja en contenido visual claro y atractivo en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu guion explicativo de telemedicina. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo utilizando tecnología avanzada de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu mensaje de telemedicina. Personaliza su apariencia para que coincida perfectamente con el estilo y tono de tu marca.
3
Step 3
Mejora con Voz y Visuales
Genera voces en off de sonido natural con nuestro generador de voces AI, e integra el logo y colores de tu marca utilizando controles de marca completos.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Explicativo
Finaliza tu vídeo explicativo de telemedicina aplicando las proporciones deseadas y exportándolo en alta calidad, listo para su distribución en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Expande el Aprendizaje de Telemedicina a Nivel Global

.

Desarrolla cursos en línea escalables y contenido educativo utilizando vídeos explicativos AI para llegar e informar a pacientes y profesionales en todo el mundo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso técnico de crear vídeos explicativos de AI?

HeyGen simplifica significativamente el proceso técnico de crear vídeos explicativos atractivos al aprovechar sus avanzadas capacidades de generador de vídeos AI. Los usuarios pueden transformar fácilmente guiones en vídeos profesionales con diversos Avatares de AI, agilizando todo el flujo de trabajo de creación de contenido.

¿Qué tipos de Avatares de AI puedo usar con HeyGen para mis vídeos explicativos?

HeyGen ofrece una amplia selección de Avatares de AI realistas y animados, junto con la opción de crear avatares personalizados adaptados a la identidad única de tu marca. Este poderoso creador de avatares AI te permite personalizar tus vídeos explicativos para lograr el máximo compromiso.

¿Puede HeyGen generar vídeos explicativos multilingües con voces en off de AI naturales?

Sí, HeyGen sobresale en la generación de vídeos explicativos multilingües, incorporando un sofisticado generador de voces AI y software de texto a voz para un audio de sonido natural. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos para asegurar que tu mensaje llegue a una audiencia global.

¿Qué herramientas de edición de vídeo proporciona HeyGen para mejorar mi proceso de creación de contenido?

HeyGen potencia tu creación de contenido con robustas herramientas de edición de vídeo, incluyendo opciones para subir grabaciones de pantalla o metraje en bruto, y recortar, cortar y redimensionar vídeos sin esfuerzo. Nuestra plataforma también admite el redimensionamiento y exportación de aspecto, junto con un soporte completo de biblioteca de medios/stock.

