Imagina un vídeo de 1 minuto diseñado para líderes de equipo internos y gestores de proyectos, mostrando cómo un creador de actualizaciones de equipo con avatares puede optimizar la comunicación interna. El estilo visual debe ser profesional y limpio, con una presentación de audio directa y articulada, demostrando cómo usar los avatares de AI de HeyGen y la función de Texto a vídeo desde guion para generar rápidamente una actualización personalizada que mantenga la consistencia y eficiencia de la marca.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Considera un vídeo instructivo de 2 minutos dirigido a departamentos de RRHH y gestores de formación, ilustrando el poder de la creación de vídeos con AI para el aprendizaje en línea y la formación. La estética visual debe ser atractiva e informativa con un toque moderno, complementada por una voz en off amigable pero autoritaria. Este vídeo destacaría la facilidad de uso de las Plantillas y escenas de HeyGen y los Subtítulos/captions generados automáticamente para producir contenido de formación de alta calidad y accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla una pieza promocional de 90 segundos para la alta dirección y comunicadores corporativos, centrada en el Creador de Actualizaciones de Liderazgo con Avatares. El vídeo debe adoptar un estilo visual autoritario y pulido, entregado con una voz cálida, concisa y segura. Demostrará cómo la función de generación de Voz en off de HeyGen, combinada con su soporte de Biblioteca de medios/stock, permite a los líderes crear actualizaciones de liderazgo impactantes y visualmente ricas de manera eficiente, mejorando la comunicación interna.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo tutorial de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y departamentos de éxito del cliente, explicando cómo aprovechar HeyGen para comunicaciones dinámicas con clientes. El estilo visual y de audio debe ser amigable, claro y conciso, con una voz animada. Este vídeo mostraría la eficiencia de usar Texto a vídeo desde guion para la creación rápida de contenido y la versatilidad del cambio de tamaño de Aspecto y exportaciones para adaptar mensajes sin problemas a través de varias plataformas digitales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Actualizaciones de Equipo con Avatares

Crea sin esfuerzo actualizaciones de equipo y liderazgo atractivas con avatares de AI y contenido de vídeo personalizado, optimizando la comunicación interna.

1
Step 1
Elige tu Avatar de AI
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI o crea uno personalizado para representar tu marca y transmitir tu mensaje de manera efectiva.
2
Step 2
Pega tu Guion de Actualización
Introduce el texto de tu actualización de equipo, y nuestra tecnología de Texto a vídeo desde guion generará instantáneamente una voz en off natural para tu avatar.
3
Step 3
Aplica Marca y Personalizaciones
Mejora tu vídeo con controles de marca, integrando sin problemas tu logotipo y colores preferidos de la marca para un aspecto profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte Fácilmente
Renderiza tu vídeo de alta calidad y comparte sin esfuerzo tu atractiva actualización de equipo liderada por avatares, lista para cualquier plataforma de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Actualizaciones de Liderazgo Impactantes

Elabora actualizaciones de liderazgo inspiradoras y mensajes motivacionales con avatares de AI para involucrar y alinear efectivamente a tu equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos con AI a partir de texto?

HeyGen permite a los usuarios transformar guiones en vídeos atractivos con AI de manera sencilla. Con su avanzada capacidad de Texto a vídeo desde guion, simplemente introduces tu contenido, y la AI de HeyGen genera un vídeo con avatares de AI realistas que transmiten tu mensaje. Este proceso simplificado hace que la producción de vídeos profesionales sea accesible para todos.

¿Pueden los usuarios de HeyGen aplicar su identidad de marca a los vídeos con avatares de AI?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos que permiten la personalización completa de tus vídeos con avatares de AI. Puedes integrar el logotipo de tu empresa, colores específicos de la marca y fuentes únicas para asegurar que cada vídeo se alinee perfectamente con tu identidad de marca. Esta capacidad de personalización extensa garantiza mensajes consistentes y profesionales en todas tus comunicaciones.

¿Qué tipos de comunicaciones pueden mejorar los avatares de AI de HeyGen?

Los avatares de AI de HeyGen son herramientas versátiles diseñadas para mejorar significativamente diversas necesidades de comunicación. Son ideales para crear actualizaciones de liderazgo convincentes, optimizar la comunicación interna, desarrollar contenido de formación y aprendizaje en línea atractivo, y elaborar comunicaciones impactantes con clientes. Esta amplia aplicabilidad convierte a HeyGen en una solución poderosa para la mensajería organizacional diversa.

¿HeyGen admite la generación automática de subtítulos/captions y voz en off para audiencias diversas?

Sí, HeyGen incorpora funciones avanzadas para la accesibilidad global, incluyendo subtítulos/captions automáticos y generación sofisticada de voz en off en múltiples idiomas. Esto asegura que tus vídeos con avatares de AI puedan alcanzar y resonar efectivamente con una audiencia más amplia y diversa. La tecnología de HeyGen simplifica el proceso de hacer que tu contenido sea inclusivo y ampliamente comprendido.

