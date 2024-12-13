Sí, HeyGen es una plataforma de vídeo de IA de extremo a extremo que incluye una robusta generación de voz en off y subtítulos/captions automáticos para mejorar la accesibilidad y el compromiso. Esto asegura que tu contenido de vídeo sea profesional y llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva, convirtiéndolo en una herramienta poderosa para creadores de contenido.