Crea un vibrante vídeo de 45 segundos dirigido a equipos de marketing y recursos humanos, mostrando cómo los avatares personalizados de IA pueden revolucionar la comunicación virtual interna. El estilo visual debe ser moderno y atractivo, presentando diversos escenarios de miembros del equipo interactuando con sus avatares personalizados, complementado por una voz en off amigable y profesional. Destaca la facilidad de generar estos vídeos atractivos utilizando los avatares de IA de HeyGen para fomentar una mejor conexión de equipo.

Generar Vídeo