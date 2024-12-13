Imagina un vídeo de 45 segundos que muestre cómo un pequeño empresario puede crear contenido atractivo para redes sociales sin esfuerzo. El público objetivo son propietarios de pequeñas empresas que buscan mejorar su presencia en línea. Visualmente, debe ser brillante y moderno, con cortes rápidos de un avatar de AI presentando los aspectos destacados del producto, complementado por una voz en off animada y amigable. Este vídeo demostrará el poder de la función de texto a vídeo de HeyGen para producir contenido profesional rápidamente.

Generar Vídeo