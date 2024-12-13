Revoluciona la Formación con un Generador de Apoyo de Avatares

Optimiza la creación de tus vídeos de formación y mejora la atención al cliente con nuestros avatares de IA, aprovechando el texto a vídeo desde guion para una producción de contenido sin fisuras.

Crea un vídeo de marketing convincente de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas abrumados por las demandas de atención al cliente. El estilo visual debe ser moderno y limpio, acompañado de un tono de audio alegre y amigable. Muestra cómo los avatares de IA realistas de HeyGen pueden revolucionar las interacciones de atención al cliente, generados fácilmente a partir de texto a vídeo desde un guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos para responsables de RRHH y L&D corporativos, destacando la eficiencia de un generador de avatares de IA para la formación interna. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y claro con una locución autoritaria y calmada. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para demostrar la rápida creación de contenido para varios módulos de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una presentación de producto dinámica de 30 segundos dirigida a profesionales del marketing que buscan contenido innovador. La presentación visual debe ser vibrante y rica, complementada por un estilo de audio enérgico y persuasivo. Ilustra cómo las amplias opciones de personalización de avatares, respaldadas por la biblioteca de medios de HeyGen, pueden elevar las campañas de marketing.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo profesional de 50 segundos para empresas globales y equipos de comunicación internacional, enfatizando la facilidad de crear contenido en múltiples idiomas. El estilo visual debe ser global y diverso, con una entrega de audio clara y multilingüe. Destaca la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen, combinada con subtítulos automáticos, para agilizar las comunicaciones transfronterizas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Apoyo de Avatares para Formación

Crea fácilmente vídeos de formación atractivos y personalizados con avatares de IA. Transforma guiones en contenido de apoyo dinámico para tu audiencia en minutos.

1
Step 1
Selecciona tu Avatar de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas o personaliza uno para representar tu marca. Esto asegura una cara consistente y amigable para tus vídeos de atención al cliente o formación utilizando los avatares de IA de HeyGen.
2
Step 2
Pega tu Guion de Formación
Introduce tu contenido de formación o respuestas de atención al cliente directamente en la plataforma. La capacidad de texto a voz de HeyGen generará automáticamente locuciones de sonido natural para tu avatar elegido.
3
Step 3
Aplica Mejoras Visuales
Eleva tu vídeo con elementos de marca, música de fondo y medios relevantes de nuestra extensa biblioteca. Utiliza plantillas y opciones de escena para crear módulos de formación visualmente atractivos y efectivos.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo de formación de alta calidad liderado por avatares de IA. Expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, haciéndolo listo para su uso inmediato en atención al cliente o incorporación de empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Información Compleja

Utiliza avatares de IA para simplificar información compleja de productos o servicios, mejorando la comprensión tanto para clientes como para equipos de soporte.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear avatares de IA realistas para mi contenido?

HeyGen permite a los usuarios generar avatares de IA realistas a partir de un simple guion, haciendo que el proceso de creación de vídeos sea accesible para diversas necesidades, incluyendo marketing y formación. Nuestro avanzado generador de avatares de IA asegura visuales de alta calidad y atractivos.

¿Puede HeyGen usarse para desarrollar vídeos de formación efectivos o contenido de atención al cliente?

Absolutamente, HeyGen es un generador de apoyo de avatares ideal para la formación. Permite la creación de vídeos de formación atractivos y materiales de atención al cliente con avatares de IA personalizables y plantillas fáciles de usar, mejorando tus esfuerzos de creación de contenido.

¿Cuál es el proceso para transformar texto en vídeo con la IA de HeyGen?

Con HeyGen, puedes transformar fácilmente tu guion escrito en vídeos profesionales utilizando nuestra sofisticada tecnología de texto a voz y avatares de IA realistas. Esto agiliza tu creación de contenido, permitiéndote generar rápidamente contenido de vídeo convincente.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para avatares de IA y branding de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona amplias opciones de personalización de avatares y controles de branding, incluyendo integración de logotipos, colores personalizados y varias plantillas. Esto asegura que tus vídeos generados por IA se alineen perfectamente con la identidad y el mensaje de tu marca.

