Crea un vibrante vídeo de lanzamiento de producto de 30 segundos dirigido a los primeros adoptantes expertos en tecnología en redes sociales. Utiliza un portavoz de IA realista en un estilo visual moderno y limpio con una voz en off confiada y enérgica para presentar rápidamente una nueva característica innovadora. Incorpora plantillas y escenas dinámicas de la biblioteca de medios para generar un vídeo atractivo que capte la atención, aprovechando el poder de crear vídeos impactantes.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 45 segundos diseñado para una comunidad en línea de aficionados a las manualidades complejas, guiándolos a través de una técnica específica. Este vídeo debe presentar un avatar personalizado generado para reflejar la estética de la comunidad, presentando la información con una voz calmada y clara. El estilo visual debe ser suave y detallado, utilizando texto a vídeo desde el guion para asegurar precisión y fácil comprensión a través de un generador de avatares de IA.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un breve clip motivacional de 15 segundos dirigido a una audiencia general en redes sociales, ofreciendo un consejo diario para el crecimiento personal. Esta producción de creador de vídeos de IA debe emplear un avatar de IA amigable con una voz cálida y alentadora generada por la plataforma, en un estilo visual limpio y minimalista. El objetivo es crear un impacto positivo inmediato, asegurando que el mensaje se entregue de manera clara y concisa como un poderoso creador de vídeos de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo testimonial profesional de 60 segundos para clientes internacionales potenciales, mostrando una historia de éxito. El vídeo debe utilizar un creador de vídeos de portavoz de IA para presentar el estudio de caso con una voz autoritaria y confiable, acompañado de un estilo visual sofisticado. Incluye subtítulos automáticos para asegurar accesibilidad y atender a la diversa necesidad de creación de contenido multilingüe, aprovechando el creador de vídeos de portavoz de IA.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Portavoz Avatar

Transforma sin esfuerzo tu texto en vídeos atractivos con portavoces de IA realistas, entregando tu mensaje de manera profesional y eficiente.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Introduce tu contenido deseado en la plataforma. Nuestra tecnología de texto a vídeo preparará tu guion para que el portavoz de IA lo entregue.
2
Step 2
Selecciona tu Portavoz de IA
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA realistas para representar tu mensaje. También puedes desarrollar avatares de IA personalizados adaptados a tu marca.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo con fondos personalizados, música y elementos de marca. Utiliza nuestra extensa biblioteca de plantillas de vídeo y escenas para construir tu narrativa.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Alta Calidad
Finaliza tu creación y exporta tu vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para cualquier plataforma. Tu vídeo potenciado por IA está ahora listo para cautivar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Clips Atractivos para Redes Sociales

Crea sin esfuerzo clips llamativos para redes sociales con avatares de IA, mejorando el compromiso del espectador y el alcance del contenido.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos con avatares de IA?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos atractivos transformando texto en contenido de vídeo dinámico con avatares de IA realistas. Puedes generar vídeos de calidad profesional sin esfuerzo, aprovechando las capacidades avanzadas del generador de vídeos de IA de la plataforma a partir de un simple guion.

¿Puedo crear mi propio portavoz de IA personalizado con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen te permite diseñar tu portavoz de IA personalizado único, mejorando tu control creativo. Utiliza el creador de avatares de IA para personalizar su apariencia y voz, asegurando que el mensaje de tu marca se entregue de manera auténtica.

¿Qué tipos de activos creativos y plantillas están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas de vídeo y avatares de stock para iniciar rápidamente tus proyectos creativos. Esto incluye una variedad de escenas y elementos personalizables, apoyando la creación eficiente de contenido multilingüe para audiencias diversas.

¿HeyGen admite la creación de vídeos en varios idiomas?

Sí, HeyGen es un poderoso generador de vídeos de IA que admite completamente la creación de contenido multilingüe, permitiéndote llegar a una audiencia global. Puedes generar voces en off profesionales utilizando tecnología avanzada de texto a voz, facilitando la localización fluida de tus vídeos.

