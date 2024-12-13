Creador de Tutoriales de Software de Avatares para Guías Atractivas

Produce sin esfuerzo tutoriales en video profesionales utilizando avatares de IA realistas para aumentar el compromiso y simplificar la formación.

Crea un tutorial en video de 30 segundos que demuestre cómo los propietarios de pequeñas empresas pueden aprovechar un creador de tutoriales de software de avatares para crear recorridos de productos atractivos. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable, complementado por un tono de audio cálido y accesible. Destaca la facilidad de uso de los avatares de IA de HeyGen para agilizar la creación de contenido.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video de formación de software de 45 segundos dirigido a formadores corporativos, mostrando el poder de un generador de avatares de IA para producir avatares realistas para módulos de aprendizaje interno. El video debe adoptar una estética visual moderna y elegante, acompañado de una voz segura y articulada. Enfatiza cómo la capacidad de texto a video de HeyGen simplifica el proceso de desarrollo de formación.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un video inspirador de 60 segundos para los especialistas en marketing en redes sociales, ilustrando cómo crear contenido dinámico de formato corto utilizando avatares de IA para la creación automatizada de contenido. El estilo visual debe ser vibrante y energético, con una voz entusiasta y optimista. Demuestra la eficiencia de utilizar las plantillas y escenas de HeyGen para lanzar rápidamente campañas de marketing.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un tutorial en video conciso de 30 segundos para equipos de soporte técnico y gerentes de producto, explicando una nueva función de software a través de un tutorial en video efectivo. La presentación visual debe ser instructiva y precisa, con una voz calmada y experta. Muestra la claridad lograda al usar la función de generación de voz en off de HeyGen para transmitir información compleja.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Tutoriales de Software de Avatares

Crea fácilmente tutoriales en video atractivos y materiales de formación de software utilizando avatares de IA y herramientas avanzadas para explicar conceptos complejos con claridad.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Contenido
Comienza escribiendo o pegando tu guion de tutorial para aprovechar nuestra capacidad de texto a video, formando la base de tu video instructivo.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una selección diversa de avatares de IA realistas para ser tu presentador en pantalla, añadiendo un elemento visual profesional y atractivo a tu tutorial.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Mejora tu tutorial con la generación de voces en off de IA de sonido natural, asegurando una narración clara y convincente para tu formación de software.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Video
Finaliza tu tutorial en video generado por IA seleccionando la relación de aspecto deseada y expórtalo, listo para compartir sin esfuerzo en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Clips de Tutoriales Rápidos para Redes Sociales

.

Genera fácilmente clips de video cortos y atractivos con avatares de IA, perfectos para mostrar características de software o guías rápidas en plataformas sociales.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear tutoriales en video atractivos con IA?

HeyGen te permite generar fácilmente tutoriales en video de alta calidad utilizando avatares de IA avanzados y capacidades de texto a video. Puedes transformar guiones en videos de formación de software profesionales, completos con voces de IA y escenas dinámicas, simplificando todo el proceso de producción.

¿Qué tipos de avatares de IA puedo generar con HeyGen?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA realistas, lo que te permite elegir el presentador perfecto para tus videos generados por IA. Puedes personalizar su apariencia y expresiones para que coincidan con tu marca, haciendo que tu contenido sea más atractivo y profesional.

¿Es HeyGen adecuado para crear videos de formación profesional o contenido de marketing?

Absolutamente, HeyGen es una plataforma ideal para la creación automatizada de contenido, perfecta tanto para la formación de empleados como para videos de marketing dinámicos. Con sus robustas herramientas de edición y controles de marca, puedes producir contenido pulido para comunicaciones internas, redes sociales y más.

¿Qué tan fácil es producir contenido generado por IA usando HeyGen?

HeyGen está diseñado como una plataforma fácil de usar, permitiendo a cualquiera generar contenido de video sofisticado generado por IA sin experiencia extensa en edición de video. Simplemente ingresa tu guion, elige un avatar de IA, y HeyGen se encarga del resto, agilizando tu flujo de trabajo de contenido.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo