Crea un dinámico vídeo de 30 segundos dirigido a los especialistas en marketing en redes sociales, mostrando cómo un 'creador de conversaciones simuladas con avatares' puede generar expectación. El estilo visual debe ser vibrante y rápido, con una pista de audio animada y de tendencia. Utiliza la función de avatares de AI de HeyGen para crear un 'avatar parlante' que entregue un anuncio de producto pegadizo, aprovechando su capacidad de Texto a vídeo desde guion para una rápida ejecución.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo profesional de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, ilustrando cómo configurar un agente de atención al cliente virtual utilizando 'avatares de AI personalizados'. Adopta una estética visual limpia e informativa con una voz en off clara y tranquilizadora. El vídeo debe resaltar la generación de voz en off de HeyGen para producir diálogos naturales y demostrar la capacidad del avatar para responder a preguntas frecuentes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para profesionales del e-learning, explicando un tema complejo de manera sencilla con un 'gemelo digital'. El estilo visual y de audio debe ser brillante y alentador, con una voz autoritaria pero amigable. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para construir la narrativa, asegurando que todos los puntos clave se refuercen con subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un encantador vídeo de 30 segundos de marca personal para influencers, enfatizando la versatilidad de los 'avatares parlantes' con amplias 'opciones de personalización'. El estilo visual debe ser juguetón y expresivo, complementado con una pista musical atractiva y personalizada. Este vídeo demostrará los avatares de AI de HeyGen para transmitir emociones a través de expresiones y gestos, utilizando varias Plantillas y escenas para presentar diferentes aspectos de la marca del creador.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Conversaciones Simuladas con Avatares

Crea sin esfuerzo conversaciones simuladas atractivas con avatares de AI personalizados que hablan tu guion con sincronización labial natural y gestos expresivos.

1
Step 1
Elige Tu Avatar
Selecciona de una diversa biblioteca o crea un avatar de AI personalizado, tu gemelo digital, para ser el rostro de tu conversación simulada utilizando nuestra función de avatares de AI.
2
Step 2
Añade Tu Guion
Introduce tu guion de conversación, y nuestra plataforma generará automáticamente voces en off de sonido natural con sincronización labial precisa para tus avatares parlantes utilizando nuestra capacidad de texto a vídeo desde guion.
3
Step 3
Mejora las Expresiones
Ajusta el rendimiento de tu avatar añadiendo expresiones y gestos, asegurando que tu conversación simulada sea atractiva y realista con nuestra función de Expresiones y gestos.
4
Step 4
Genera Tu Vídeo
Produce tu vídeo completo, listo para ser compartido, permitiendo una creación de vídeo sin fisuras con tu conversación simulada de avatar de AI utilizando nuestro redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Atractivo para Redes Sociales

Crea rápidamente vídeos cautivadores para redes sociales con avatares parlantes para aumentar tu presencia en línea.

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de contenido creativo con avatares de AI?

HeyGen permite a los usuarios generar avatares de AI de alta calidad y personalizables para diversos proyectos creativos. Puedes personalizar su apariencia, elegir entre varias expresiones y gestos, e incluso clonar voces para lograr una presencia digital única en tu creación de vídeos.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta eficiente para la creación de vídeos?

HeyGen simplifica la creación de vídeos transformando guiones de texto directamente en vídeos atractivos con avatares parlantes. Su avanzada tecnología de texto a voz y sincronización labial precisa permite una rápida producción de contenido sin necesidad de extensas filmaciones o ediciones, aumentando la eficiencia de tu creación de contenido.

¿Puede HeyGen crear avatares parlantes realistas o gemelos digitales?

Sí, HeyGen se especializa en generar avatares parlantes realistas, incluyendo la capacidad de crear gemelos digitales. Los usuarios pueden aprovechar la clonación de voz y la avanzada AI para producir avatares que transmitan con precisión el habla, las expresiones y los gestos humanos para diversas aplicaciones.

¿Cómo apoyan las opciones de personalización de HeyGen la consistencia de marca?

HeyGen ofrece robustas opciones de personalización, incluyendo controles de marca, para asegurar que tus vídeos de avatares de AI se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes integrar logotipos personalizados, colores de marca y avatares únicos en tu creación de vídeos para un contenido de marketing consistente y profesional.

