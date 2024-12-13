Generador de Actualización de Avatar: Crea Vídeos de AI Impresionantes

Crea fácilmente avatares de AI realistas y personalizables y contenido de vídeo de marca con potente texto a vídeo desde guion.

Para un vídeo de 30 segundos dirigido a especialistas en marketing digital y propietarios de pequeñas empresas, ilustra lo fácil que es crear contenido de marca atractivo utilizando el poder de los Avatares de AI. El estilo visual debe ser moderno, limpio y vibrante, mostrando Looks Generativos dinámicos y la integración perfecta de tu marca. El audio debe contar con una voz en off de AI animada y amigable, explicando claramente cómo los avatares de AI de HeyGen simplifican la producción de vídeos para un mensaje de marca coherente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 45 segundos diseñado para creadores de contenido y gestores de redes sociales, enfatizando el papel de HeyGen como un generador de vídeos de AI líder. El estilo visual debe ser rápido y atractivo, con transiciones entre varios Plantillas y escenas para demostrar la rápida creación de contenido para diversas plataformas. Una pista de fondo enérgica combinada con una narración de texto a vídeo desde guion destacará la eficiencia de convertir guiones en contenido de alta calidad para redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo instructivo de 60 segundos dirigido a desarrolladores de e-learning y formadores corporativos, mostrando las avanzadas capacidades de personalización de avatares realistas. Visualmente, el vídeo debe ser profesional y autoritario, detallando el proceso de creación de avatares altamente personalizables que ofrecen módulos de formación claros y concisos. El estilo de audio será una voz de AI calmada e informativa, complementada con subtítulos precisos, asegurando accesibilidad y transferencia efectiva de conocimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo inspirador de 30 segundos para influencers y coaches en línea, demostrando cómo transformar rápidamente ideas en contenido atractivo para redes sociales. El estilo visual debe ser moderno, brillante y visualmente atractivo, destacando la función intuitiva de texto a vídeo desde guion para una generación de contenido sin esfuerzo. Una voz en off de AI entusiasta y conversacional explicará cómo los usuarios pueden actualizar su presencia virtual y producir vídeos atractivos sin edición compleja, perfecto para sus agendas exigentes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Actualización de Avatar

Crea fácilmente vídeos de avatar de AI impresionantes con apariencias personalizables, movimiento realista y opciones de exportación de alta calidad para cualquier plataforma.

1
Step 1
Crea Tu Avatar de AI
Comienza seleccionando o diseñando tu avatar de AI dentro del generador. Utiliza la potente función de avatares de AI de HeyGen para crear una persona digital única, asegurando que se alinee perfectamente con tu marca o mensaje.
2
Step 2
Desarrolla Narrativas Atractivas
Da vida a tu avatar introduciendo tu guion. La funcionalidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen convertirá tu texto en una voz natural y expresiva, entregada por un Actor de Voz de AI.
3
Step 3
Personaliza con Looks Generativos
Mejora la apariencia de tu avatar y la estética del vídeo utilizando Looks Generativos. Aprovecha los controles de marca de HeyGen para aplicar estilos únicos, asegurando que tu contenido de vídeo de marca mantenga consistencia e impacto.
4
Step 4
Exporta Tu Contenido Dinámico
Finaliza tu creación exportando tu vídeo de AI en impresionante calidad 4K. Las opciones flexibles de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen aseguran que tu vídeo pulido, con movimiento corporal completo, esté listo para la creación de contenido en redes sociales o cualquier plataforma digital.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora las Experiencias de Formación y Aprendizaje

.

Mejora el compromiso y la retención de los alumnos en los módulos de formación utilizando Avatares de AI que se pueden actualizar fácilmente para contenido diverso.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear contenido atractivo para redes sociales?

HeyGen permite a los usuarios producir contenido de vídeo "de marca" atractivo para la "creación de contenido en redes sociales" utilizando "Avatares de AI" realistas. Con "Looks Generativos", puedes crear estilos visuales únicos para captar la atención del público de manera efectiva.

¿Qué hace que los avatares de AI de HeyGen sean tan realistas y personalizables?

El avanzado "generador de avatares de AI" de HeyGen crea "avatares realistas" con "movimiento corporal completo" y expresiones faciales expresivas. Los usuarios pueden acceder fácilmente a "avatares personalizables" para asegurarse de que coincidan perfectamente con la identidad y el mensaje de su marca.

¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de AI para empresas?

Sí, HeyGen actúa como un "generador de vídeos de AI" integral, simplificando la producción desde el guion hasta el resultado final. Aprovecha la avanzada tecnología de "texto a voz" y las capacidades de "Actor de Voz de AI" para crear vídeos de alta calidad con "soporte multilingüe" de manera eficiente.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca y la alta calidad de salida de vídeo?

HeyGen proporciona controles de marca robustos para mantener una apariencia consistente en todo tu "contenido de vídeo de marca". Combinado con salida de "calidad 4K" y plantillas y escenas diseñadas profesionalmente, HeyGen asegura que tus vídeos siempre se vean pulidos y profesionales.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo