Creador de Escenarios de Formación con Avatares: Crea Simulaciones Inmersivas de IA

Diseña formación personalizada con vídeos interactivos y avatares de IA para habilidades del mundo real, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para una entrega atractiva.

Crea un vídeo de formación profesional de 60 segundos dirigido a Gerentes de RRHH y Especialistas en L&D, demostrando cómo integrar a nuevos empleados de manera efectiva utilizando vídeos de formación corporativa atractivos. El estilo visual debe ser brillante y moderno, con avatares de IA diversos y profesionalmente vestidos que entreguen información clave, complementados por una narración clara y amigable. Destaca el proceso fluido de convertir un guion en una presentación dinámica usando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen, haciendo que los procedimientos complejos sean fáciles de entender.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un tutorial inspirador de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y educadores, mostrando cómo construir módulos de formación interactivos y personalizados. El vídeo debe tener una estética visual acogedora con fondos personalizables, utilizando avatares personalizados que se puedan adaptar a varios roles, todo mejorado por una voz cálida y alentadora. Enfatiza la facilidad de crear experiencias de aprendizaje únicas con la función de generación de Voz en off de HeyGen, permitiendo una sincronización perfecta con las acciones en pantalla.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo dinámico de 30 segundos para creadores de cursos en línea y diseñadores instruccionales, ilustrando cómo elevar el contenido de e-learning con formación rica en escenarios. El estilo visual y de audio debe ser vibrante e interactivo, con avatares realistas participando en una situación simulada de resolución de problemas, entregado con un tono conocedor y entusiasta. Muestra cómo las Plantillas y escenas de HeyGen simplifican la creación de entornos de aprendizaje complejos y atractivos.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora una presentación orientada a soluciones de 75 segundos para departamentos de formación y profesionales de RRHH, demostrando la eficiencia de un generador de avatares de IA en la creación de simulaciones de formación del mundo real para el aprendizaje de empleados. El vídeo debe mantener un estilo visual práctico y seguro, mostrando avatares de IA diversos interactuando en varios escenarios laborales, respaldados por una voz articulada. Destaca cómo los avatares de IA de HeyGen permiten a los usuarios desplegar rápidamente formación consistente y de alta calidad en toda su organización.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Escenarios de Formación con Avatares

Crea sin esfuerzo formación atractiva y efectiva basada en escenarios con Avatares de IA. Diseña simulaciones realistas para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de habilidades.

1
Step 1
Crea tu Escenario de Formación
Comienza seleccionando una plantilla predefinida o diseñando tu propia escena única. Esta base, aprovechando nuestras "Plantillas y escenas", te permite establecer el escenario para una "formación basada en escenarios" impactante que simula situaciones del mundo real.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Explora nuestra diversa biblioteca de "avatares de IA" o crea uno personalizado para representar a tus personajes. Estos presentadores virtuales, que sirven como tus "Avatares de IA", darán vida a tu contenido de formación, haciéndolo más relatable para los aprendices.
3
Step 3
Añade tu Guion de Diálogo
Introduce tu guion de formación, y nuestra plataforma, utilizando "Texto a vídeo desde guion", lo convertirá en "diálogos generados por IA" con sonido natural. Esto permite una comunicación precisa y un mensaje consistente dentro de tu vídeo interactivo.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Formación
Una vez que tu escenario esté completo, exporta tus "vídeos de formación corporativa" de alta calidad en varios formatos de aspecto utilizando nuestra función de "Redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto". Integra fácilmente estos vídeos atractivos en tu plataforma de e-learning para mejorar el desarrollo de habilidades.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumentar el Compromiso y la Retención en la Formación

.

Incrementa la participación de los aprendices y la retención del conocimiento al ofrecer escenarios de formación interactivos y personalizados basados en avatares dinámicos de IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear avatares de IA personalizados para mis escenarios de formación?

HeyGen te permite diseñar avatares de IA únicos y personalizados que se adaptan perfectamente a tus vídeos de formación personalizados, mejorando el compromiso y la inmersión. Sus herramientas intuitivas permiten crear presentadores digitales realistas para cualquier escenario.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar formación interactiva basada en escenarios?

HeyGen proporciona una plataforma fácil de usar para crear vídeos de formación atractivos basados en escenarios, completos con diálogos generados por IA y presentadores virtuales para simular situaciones de formación del mundo real de manera efectiva.

¿Puede HeyGen producir avatares realistas para varios vídeos de formación corporativa?

Sí, HeyGen permite la producción de vídeos de formación corporativa de alta calidad con avatares expresivos y realistas que ofrecen contenido educativo atractivo y consistente en diferentes temas.

¿Cómo facilita HeyGen experiencias de e-learning personalizadas?

HeyGen te permite desarrollar vídeos de formación personalizados convirtiendo guiones en contenido dinámico con avatares de IA, asegurando experiencias de e-learning adaptadas para cada aprendiz.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo