Generador de Avatares de AI: Crea Vídeos de Formación en Escenarios Rápidamente

Crea vídeos de aprendizaje basados en escenarios cautivadores para formación corporativa y servicio al cliente. Aprovecha el texto a vídeo desde guion de HeyGen para una creación de contenido rápida.

Crea un vídeo de formación corporativa de 60 segundos dirigido a profesionales de RRHH, mostrando un escenario de interacción desafiante con un cliente para un aprendizaje efectivo basado en escenarios. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con una voz en off calmada e instructiva que guíe al espectador a través de la situación. Este vídeo aprovechará eficazmente los avatares de AI de HeyGen para dar vida a la experiencia simulada.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 30 segundos dirigido a gestores de redes sociales, destacando la facilidad de crear contenido de vídeo atractivo utilizando un generador de avatares de AI. El estilo visual y de audio debe ser rápido y moderno, con cortes rápidos y música de fondo enérgica. La potente función de texto a vídeo desde guion en HeyGen hace que este proceso sea increíblemente eficiente.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos para líderes de equipos de atención al cliente, demostrando cómo manejar consultas comunes utilizando avatares de AI personalizados. El estilo visual debe ser amigable y accesible, con una voz en off clara y conversacional que mantenga un tono servicial. La generación de voz en off de HeyGen asegura un diálogo de sonido natural para todos los módulos de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo explicativo brillante e ilustrativo de 50 segundos para educadores y creadores de cursos en línea, demostrando la simplicidad de producir contenido eLearning atractivo con avatares de AI parlantes. El audio debe contar con una narración cálida y alentadora sobre música de fondo edificante. Utilizar las plantillas y escenas preconstruidas de HeyGen puede acelerar significativamente el proceso de creación.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Formación en Escenarios con Avatares de AI

Crea vídeos de formación atractivos sin esfuerzo con avatares de AI, perfectos para el aprendizaje basado en escenarios y la creación de contenido de vídeo impactante.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de AI
Comienza seleccionando un avatar de AI que mejor se adapte a tu escenario de formación, dando vida a tus personajes con visuales realistas.
2
Step 2
Pega Tu Guion de Escenario
Introduce tu guion de formación en el editor de texto a vídeo. Nuestra plataforma utiliza entonces diálogos generados por AI para animar el discurso de tu avatar.
3
Step 3
Añade Visuales y Escenas
Mejora la creación de tu contenido de vídeo con fondos relevantes, props o plantillas preconstruidas para sumergir completamente a los aprendices en el escenario.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Vídeo de Formación
Finaliza tu vídeo de formación basado en escenarios. Expórtalo en el aspecto de ratio deseado, listo para su distribución a tus aprendices.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejorar la Educación Especializada

.

Mejora la educación especializada, como la atención sanitaria, simplificando temas complejos en escenarios generados por AI claros y atractivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya HeyGen la creación de contenido de vídeo creativo?

HeyGen es un potente generador de avatares de AI que permite la creación innovadora de contenido de vídeo al permitir a los usuarios desarrollar avatares de AI personalizados e integrar diálogos generados por AI. Su editor de texto a vídeo intuitivo agiliza el proceso, haciendo accesible la narración visual sofisticada.

¿Puede HeyGen utilizarse para desarrollar vídeos de formación corporativa y soluciones eLearning?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma ideal para crear vídeos de formación corporativa atractivos y módulos de aprendizaje basados en escenarios. Aprovecha los avatares de AI parlantes y las capacidades robustas de sincronización labial para ofrecer experiencias eLearning efectivas y dinámicas con múltiples opciones de idioma.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma fácil de usar para generar vídeos de AI?

HeyGen está diseñada con una plataforma fácil de usar que cuenta con plantillas preconstruidas y una interfaz sencilla. Esto simplifica todo el proceso de creación de contenido de vídeo, permitiendo a los usuarios producir rápidamente vídeos de calidad profesional con avatares de AI sin necesidad de habilidades técnicas extensas.

¿Cuáles son las aplicaciones principales de los avatares de AI de HeyGen en los negocios?

Los avatares de AI de HeyGen son herramientas versátiles para diversas necesidades empresariales, incluyendo marketing, formación en servicio al cliente y comunicaciones internas. Proporcionan una solución escalable para entregar mensajes consistentes a través de diferentes departamentos y audiencias globales, mejorando el compromiso y la comprensión.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo